Поветкин обжаловал вердикт присяжных суда Нью-Йорка
МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин подал апелляцию на вердикт присяжных суда Южного округа штата
Нью-Йорк. Об этом ТАСС сообщил руководитель промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский, представляющий интересы спортсмена.
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Ранее суд присяжных постановил, что Поветкин принимал мельдоний после 1 января 2017 года, то есть в запрещенный Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) период.
Поветкин подал апелляцию в суд Южного округа
Всемирный боксерский совет (ВБС) в конце февраля отстранил Поветкина на неопределенный срок, а также оштрафовал спортсмена на 250 тысяч долларов за повторное нарушение антидопинговых правил.
История вопроса
Бой между Поветкиным и Уайлдером был запланирован на 21 мая в Москве, однако был отложен, поскольку в организме российского спортсмена были найдены следы запрещенного вещества мельдония. ВБС предоставил американцу право провести добровольную защиту титула, пока в отношении россиянина проводится расследование. При этом американская сторона публично заявила о том, что российский боксер принимает допинг. Затем ВБС завершил расследование по делу об употреблении запрещенных препаратов Поветкиным и принял решение не применять санкции к россиянину.
Ранее ВБС и Международная боксерская федерация (ИБФ) исключили Поветкина из своих рейтингов, а Всемирная боксерская организация (ВБО) заявила об отказе возвращать спортсмена в свой рейтинг.
37-летний Поветкин, являющийся олимпийским чемпионом 2004 года, провел на профессиональном ринге 32 боя, одержав 31 победу (23 — досрочно) и потерпев одно поражение.
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