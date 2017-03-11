Поветкин обжаловал вердикт присяжных суда Нью-Йорка

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Ранее суд присяжных постановил, что Поветкин принимал мельдоний после 1 января 2017 года, то есть в запрещенный Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) период.

Поветкин подал апелляцию в суд Южного округа Нью-Йорка в пятницу по местному времени. Адвокаты российского боксера ссылаются на многочисленные нарушения, допущенные в ходе процесса стороной американского боксера Деонтея Уайлдера, и просят суд созвать новое жюри присяжных или принять решение, проигнорировав вердикт, что допускается законом штата Нью-Йорк.

Всемирный боксерский совет (ВБС) в конце февраля отстранил Поветкина на неопределенный срок, а также оштрафовал спортсмена на 250 тысяч долларов за повторное нарушение антидопинговых правил.

История вопроса

Бой между Поветкиным и Уайлдером был запланирован на 21 мая в Москве, однако был отложен, поскольку в организме российского спортсмена были найдены следы запрещенного вещества мельдония. ВБС предоставил американцу право провести добровольную защиту титула, пока в отношении россиянина проводится расследование. При этом американская сторона публично заявила о том, что российский боксер принимает допинг. Затем ВБС завершил расследование по делу об употреблении запрещенных препаратов Поветкиным и принял решение не применять санкции к россиянину.

Допинг-проба «А» 37-летнего Поветкина, взятая 6 декабря прошлого года, дала положительный результат на остарин перед боем с канадцем Бермейном Стиверном за звание «временного» чемпиона мира в супертяжелом весе по версии ВБС. Также положительный результат дала и допинг-проба «Б» от 6 декабря.

Ранее ВБС и Международная боксерская федерация (ИБФ) исключили Поветкина из своих рейтингов, а Всемирная боксерская организация (ВБО) заявила об отказе возвращать спортсмена в свой рейтинг.

37-летний Поветкин, являющийся олимпийским чемпионом 2004 года, провел на профессиональном ринге 32 боя, одержав 31 победу (23 — досрочно) и потерпев одно поражение.