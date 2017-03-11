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https://sport.mail.ru/news/boxing/29040572/
11 марта 2017, 10:48 | Бокс | ТАСС

Поветкин обжаловал вердикт присяжных суда Нью-Йорка

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин подал апелляцию на вердикт присяжных суда Южного округа штата Нью-Йорк. Об этом ТАСС сообщил руководитель промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский, представляющий интересы спортсмена.

<em>МОСКВА 11 марта. /ТАСС/. </em>Российский боксер Александр <span class=error>Поветкин</span> подал апелляцию на вердикт присяжных суда Южного округа штата <nobr>Нью-Йорк.</nobr> Об этом ТАСС сообщил руководитель промоутерской компании Мир бокса Андрей <span class=error>Рябинский</span> представляющий интересы спортсмена. Увеличить
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Ранее суд присяжных постановил, что Поветкин принимал мельдоний после 1 января 2017 года, то есть в запрещенный Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) период.

Поветкин подал апелляцию в суд Южного округа Нью-Йорка в пятницу по местному времени. Адвокаты российского боксера ссылаются на многочисленные нарушения, допущенные в ходе процесса стороной американского боксера Деонтея Уайлдера, и просят суд созвать новое жюри присяжных или принять решение, проигнорировав вердикт, что допускается законом штата Нью-Йорк.

Всемирный боксерский совет (ВБС) в конце февраля отстранил Поветкина на неопределенный срок, а также оштрафовал спортсмена на 250 тысяч долларов за повторное нарушение антидопинговых правил.

История вопроса

Бой между Поветкиным и Уайлдером был запланирован на 21 мая в Москве, однако был отложен, поскольку в организме российского спортсмена были найдены следы запрещенного вещества мельдония. ВБС предоставил американцу право провести добровольную защиту титула, пока в отношении россиянина проводится расследование. При этом американская сторона публично заявила о том, что российский боксер принимает допинг. Затем ВБС завершил расследование по делу об употреблении запрещенных препаратов Поветкиным и принял решение не применять санкции к россиянину.

Допинг-проба «А» 37-летнего Поветкина, взятая 6 декабря прошлого года, дала положительный результат на остарин перед боем с канадцем Бермейном Стиверном за звание «временного» чемпиона мира в супертяжелом весе по версии ВБС. Также положительный результат дала и допинг-проба «Б» от 6 декабря.

Ранее ВБС и Международная боксерская федерация (ИБФ) исключили Поветкина из своих рейтингов, а Всемирная боксерская организация (ВБО) заявила об отказе возвращать спортсмена в свой рейтинг.

37-летний Поветкин, являющийся олимпийским чемпионом 2004 года, провел на профессиональном ринге 32 боя, одержав 31 победу (23 — досрочно) и потерпев одно поражение.
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