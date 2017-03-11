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https://sport.mail.ru/news/boxing/29040416/
11 марта 2017, 11:22 | Бокс | Vesti.kz

Тренер: Мы видели, из чего сделан «Канело». Пришло время проверить GGG

Известный американский тренер Назим Ричардсон считает, что мексиканец Сауль «Канело» Альварес обладает всеми необходимыми навыками, чтобы одержать победу над чемпионом мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанцем Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО), сообщает boxingnews24.com.

Назим Ричардсон считает что Альварес может победить Головкина. Увеличить
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«GGG — это вам не шутка. Но “Канело” доказал, что он настоящий боксер. И мы не знаем, сможет ли Головкин доминировать в бою с таким соперником, как “Канело”. А “Канело”, тем временем, проверенный боец, потому что у него в карьере были и поражения. Он многому научился в бою с Флойдом Мейвезером-младшим. GGG — это феномен, но на том уровне, на котором он дерется. Он говорит, что может принять пару ударов. Ему нравится принимать удары. Но мы не знаем, сможет ли он так поступить в бою с “Канело”. Мы видели, из чего сделан “Канело”. Пришло время проверить GGG», — сказал Ричардсон.

Напомним, ранее промоутер Альвареса Оскар Де Ла Хойя заявил, что контракт на бой уже находится у команды Головкина, но сам GGG не в курсе происходящего.

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