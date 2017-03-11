Тренер: Мы видели, из чего сделан «Канело». Пришло время проверить GGG

«GGG — это вам не шутка. Но “Канело” доказал, что он настоящий боксер. И мы не знаем, сможет ли Головкин доминировать в бою с таким соперником, как “Канело”. А “Канело”, тем временем, проверенный боец, потому что у него в карьере были и поражения. Он многому научился в бою с Флойдом Мейвезером-младшим. GGG — это феномен, но на том уровне, на котором он дерется. Он говорит, что может принять пару ударов. Ему нравится принимать удары. Но мы не знаем, сможет ли он так поступить в бою с “Канело”. Мы видели, из чего сделан “Канело”. Пришло время проверить GGG», — сказал Ричардсон.

Напомним, ранее промоутер Альвареса Оскар Де Ла Хойя заявил, что контракт на бой уже находится у команды Головкина, но сам GGG не в курсе происходящего.