Де Ла Хойя: Контракт на бой у команды Головкина. Но похоже, он не представляет вообще, что происходит

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее Головкин отметил, что он готов драться с Альваресом и просит лишь об одном — дать ему на подпись контракт. Де Ла Хойя подозревает, что представители казахстанца попросту устранили его от решения всех вопросом в этом плане.

«Реально тяжко о чем-то договариваться через СМИ. Контракт честен. Он у них есть. “Канело” хочет драться с Головкиным. Я это знаю. Никаких проблем нет. Чтобы устроить такой бой, GGG просто должен подписать контракт. Проблема в том, что все бумаги есть у его команды, а сам он, похоже, не представляет вообще, что происходит», — заявил Де Ла Хойя.

Напомним, возможный бой Головкина и Альвареса называется болельщиками и специалистами самым ожидаемым поединком в мировом боксе. Ранее промоутеры мексиканца заявили, что близки к закрытию сделки, а боксеры могут встретиться на ринге уже в сентябре.