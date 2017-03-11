Де Ла Хойя: Контракт на бой у команды Головкина. Но похоже, он не представляет вообще, что происходит
Глава Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя заявил, что его компания давно отправила контракт на бой мексиканца Сауля Альвареса (48−1−1, 34 КО) с лидером среднего веса Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО), однако команда GGG делает вид, никаких бумаг не поступало, сообщает vringe.com.
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Видимо, что-то случилось...
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Ранее Головкин отметил, что он готов драться с Альваресом и просит лишь об одном — дать ему на подпись контракт. Де Ла Хойя подозревает, что представители казахстанца попросту устранили его от решения всех вопросом в этом плане.
«Реально тяжко о
Напомним, возможный бой Головкина и Альвареса называется болельщиками и специалистами самым ожидаемым поединком в мировом боксе. Ранее промоутеры мексиканца заявили, что близки к закрытию сделки, а боксеры могут встретиться на ринге уже в сентябре.
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