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https://sport.mail.ru/news/boxing/29040280/
11 марта 2017, 11:20 | Бокс | Vesti.kz

Де Ла Хойя: Контракт на бой у команды Головкина. Но похоже, он не представляет вообще, что происходит

Глава Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя заявил, что его компания давно отправила контракт на бой мексиканца Сауля Альвареса (48−1−1, 34 КО) с лидером среднего веса Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО), однако команда GGG делает вид, никаких бумаг не поступало, сообщает vringe.com.

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Ранее Головкин отметил, что он готов драться с Альваресом и просит лишь об одном — дать ему на подпись контракт. Де Ла Хойя подозревает, что представители казахстанца попросту устранили его от решения всех вопросом в этом плане.

«Реально тяжко о чем-то договариваться через СМИ. Контракт честен. Он у них есть. “Канело” хочет драться с Головкиным. Я это знаю. Никаких проблем нет. Чтобы устроить такой бой, GGG просто должен подписать контракт. Проблема в том, что все бумаги есть у его команды, а сам он, похоже, не представляет вообще, что происходит», — заявил Де Ла Хойя.

Напомним, возможный бой Головкина и Альвареса называется болельщиками и специалистами самым ожидаемым поединком в мировом боксе. Ранее промоутеры мексиканца заявили, что близки к закрытию сделки, а боксеры могут встретиться на ринге уже в сентябре.

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