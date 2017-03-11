Россиянин Потапов завоевал титул чемпиона Северной Америки по версии WBO

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Этот титул стал первым в карьере 27-летнего Потапова, которые три боя провел в США. В апреле 2016 года он не сумел завоевать титул чемпиона Северной Америки по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), завершив вничью поединок с американцем Стивоном Янгом. Потапов по-прежнему не знает поражений — 17 побед (8 нокаутом), 1 ничья.

Россиянин занимает 9-е место в рейтинге WBO, 10-е — WBA, 13-е — Международной боксерской федерации (IBF).

В послужном списке Ниевеса 17 побед (9 нокаутом), 1 поражение, 2 ничьи. В 2015 году он также встречался с Янгом и тоже завершил бой вничью. До боя он занимал 5-е место в рейтинге WBO.