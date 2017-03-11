Россиянин Потапов завоевал титул чемпиона Северной Америки по версии WBO
МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Россиянин Николай Потапов завоевал титул чемпиона Северной Америки по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 53,5 кг. В 10-раундовом поединке в Детройте (США, штат Мичиган) он выиграл у американца Антонио Ниевеса по очкам раздельным решением судей — 96−94, 96−94, 94−96.
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Этот титул стал первым в карьере 27-летнего Потапова, которые три боя провел в США. В апреле 2016 года он не сумел завоевать титул чемпиона Северной Америки по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), завершив вничью поединок с американцем Стивоном Янгом. Потапов
Россиянин занимает 9-е место в рейтинге WBO, 10-е — WBA, 13-е — Международной боксерской федерации (IBF).
В послужном списке Ниевеса 17 побед (9 нокаутом), 1 поражение, 2 ничьи. В 2015 году он также встречался с Янгом и тоже завершил бой вничью. До боя он занимал 5-е место в рейтинге WBO.
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