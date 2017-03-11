Сойлыбаев: Планирую поймать соперника и по возможности отправить его в нокаут

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— Бекман, есть волнения перед боем?

— От волнения никуда ни денешься. Это присуще всем и вполне нормально, что я немножко волнуюсь перед боем. Ведь в связи с травмой руки почти год не выходил на ринг. Думаю, со стартовым гонгом все волнения исчезнут сами собой.

— А как вообще прошла подготовка к данному бою?

— Все-таки полтора месяца упорной тренировки в Лос-Анджелесе не прошли даром. Я стал более выносливым и улучшил свои физические кондиции. Также со своим тренером Эриком Брауном отработали несколько техническо-тактических заготовок, которые я хочу применить в завтрашнем бою с мексиканцем.

— Заметили, что вы чуть выше своего соперника…

— Я постараюсь, использовать все свои преимущества.

— Смогли изучить соперника? Чем он опасен?

— Если честно, особо не обращал внимание. Но заметил несколько его особенностей. По манере ведения боя он не совсем похож на мексиканцев. Обычно они боксируют первым номером. А Мераз больше работает вторым номером, также много идет на клинч, ведет себя на ринге немножко грязно. И к тому же хитрый боксер.

— Учитывая, что это будет вашим втягивающим поединком после долгого перерыва, собираетесь пройти с ним всю дистанцию?

— Бой у нас будет шестираундовым. Посмотрим, как на самом деле получится. Мне не трудно пройти всю дистанцию, так как на спаррингах мой тренер мне давал и больше раундов. Но, если будет возможность завершить бой досрочно, я буду только за. Планирую поймать его и по возможности отправить его в нокаут.

— А какие ваши дальнейшие планы? Когда защита титулов, которыми вы обладаете и когда будете готовы к чемпионским поединкам?

— Моя главная задача на данном этапе — выйти на ринг против Мераза и сделать свое дело. А дальше посмотрим. Я готов к чемпионским поединкам. Чувствую себя намного лучше, чем раньше. Если мои промоутеры скажут, что я должен уже завтра выйти на ринг за чемпионский пояс, я буду готов сегодня. Все будет зависеть от обстоятельств. Мои промоутеры сейчас работают над моей дальнейшей карьерой и я им полностью в этом доверяю.