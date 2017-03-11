Сойлыбаев: Планирую поймать соперника и по возможности отправить его в нокаут
Казахстанский
боксер-профессионал Бекман Сойлыбаев перед возвращением на ринг поделился ожиданиями от боя с мексиканцем Германом Меразой, сообщает diamondring.kz.
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— Бекман, есть волнения перед боем?
— От волнения никуда ни денешься. Это присуще всем и вполне нормально, что я немножко волнуюсь перед боем. Ведь в связи с травмой руки почти год не выходил на ринг. Думаю, со стартовым гонгом все волнения исчезнут сами собой.
— А как вообще прошла подготовка к данному бою?
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— Заметили, что вы чуть выше своего соперника…
— Я постараюсь, использовать все свои преимущества.
— Смогли изучить соперника? Чем он опасен?
— Если честно, особо не обращал внимание. Но заметил несколько его особенностей. По манере ведения боя он не совсем похож на мексиканцев. Обычно они боксируют первым номером. А Мераз больше работает вторым номером, также много идет на клинч, ведет себя на ринге немножко грязно. И к тому же хитрый боксер.
— Учитывая, что это будет вашим втягивающим поединком после долгого перерыва, собираетесь пройти с ним всю дистанцию?
— Бой у нас будет шестираундовым. Посмотрим, как на самом деле получится. Мне не трудно пройти всю дистанцию, так как на спаррингах мой тренер мне давал и больше раундов. Но, если будет возможность завершить бой досрочно, я буду только за. Планирую поймать его и по возможности отправить его в нокаут.
— А какие ваши дальнейшие планы? Когда защита титулов, которыми вы обладаете и когда будете готовы к чемпионским поединкам?
— Моя главная задача на данном этапе — выйти на ринг против Мераза и сделать свое дело. А дальше посмотрим. Я готов к чемпионским поединкам. Чувствую себя намного лучше, чем раньше. Если мои промоутеры скажут, что я должен уже завтра выйти на ринг за чемпионский пояс, я буду готов сегодня. Все будет зависеть от обстоятельств. Мои промоутеры сейчас работают над моей дальнейшей карьерой и я им полностью в этом доверяю.
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