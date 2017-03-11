Бахтияр Эюбов одержал 12-ю победу на профессиональном ринге
Казахстанский
боксер-профессионал Бахтияр Эюбов одержал очередную победу на профессиональном ринге, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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Бой состоялся в американском Детройте. Соперником казахстанца был боксер из США Гилберт Венегас.
Подинок продлился все отведенные шесть раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Эюбову.
Таким образом, казахстанский боксер выиграл 12-й бой в профи, не потерпев ни одного поражения. 10 побед он одержал нокаутом.
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