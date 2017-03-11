Мэттью Маклин сделал прогноз на бой Головкин — Джейкобс
Экс-соперник чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанца Геннадия Головкина (36−0, 33 КО) Мэттью Маклин заявил, что уверен в победе GGG над американцем Дэниэлом Джейкобсом (32−1, 29 КО), сообщает iFL TV.
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«Я считаю, что Головкин — лучший средневес в мире, возможно, лучший P4P-боксер, по крайней мере, точно один из них. Джейкобс тоже опасен. У него высокий процент нокаутов, хорошая скорость и работа рук. Головкину нужно будет помнить о защите, ему нужно будет быть острее в атаках. Интересный будет бой. Но я считаю, что Головкин победит, возможно, нокаутом», — сказал Маклин.
Напомним, бой Головкин — Джейкобс пройдет 18 марта на арене Madison Square Garden в
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