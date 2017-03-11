Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/29039856/
11 марта 2017, 11:11 | Бокс | Vesti.kz

Мэттью Маклин сделал прогноз на бой Головкин — Джейкобс

Экс-соперник чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанца Геннадия Головкина (36−0, 33 КО) Мэттью Маклин заявил, что уверен в победе GGG над американцем Дэниэлом Джейкобсом (32−1, 29 КО), сообщает iFL TV.

<nobr>Экс-соперник</nobr> GGG назвал его лучшим средневесом мира. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Я считаю, что Головкин — лучший средневес в мире, возможно, лучший P4P-боксер, по крайней мере, точно один из них. Джейкобс тоже опасен. У него высокий процент нокаутов, хорошая скорость и работа рук. Головкину нужно будет помнить о защите, ему нужно будет быть острее в атаках. Интересный будет бой. Но я считаю, что Головкин победит, возможно, нокаутом», — сказал Маклин.

Напомним, бой Головкин — Джейкобс пройдет 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. В США поединок будет транслироваться по системе платных трансляций (PPV) на телеканале HBO, а в нашей стране его покажет телеканал «Казахстан».

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
11 марта

Хотел отправить соперника в нокаут, но голова у него сделана из цемента - Бекман Сойлыбаев

Бекман Сойлыбаев победил мексиканца после возвращения на ринг

Прямая трансляция боя казахстанского боксера Али Ахмедова из Польши