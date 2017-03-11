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«Я считаю, что Головкин — лучший средневес в мире, возможно, лучший P4P-боксер, по крайней мере, точно один из них. Джейкобс тоже опасен. У него высокий процент нокаутов, хорошая скорость и работа рук. Головкину нужно будет помнить о защите, ему нужно будет быть острее в атаках. Интересный будет бой. Но я считаю, что Головкин победит, возможно, нокаутом», — сказал Маклин.