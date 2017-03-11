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11 марта 2017, 11:07 | Бокс | Vesti.kz

Ержан Залилов прошел взвешивание перед боем

Казахстанский боксер Ержан Залилов (5−0−1, 2 КО) прошел процедуру взвешивания перед боем, сообщает Казахстанская федерация профессионального бокса.

Казахстанский боксер проведет поединок в Бильбао. Увеличить
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Соперником Залилова станет Генри Мельдонадо (20−5, 14 КО) из Никарагуа. Оба боксера уложились в лимит второго легчайшего веса.

Напомним, по времени Астаны бой состоится завтра в испанском Бильбао.

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