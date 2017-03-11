Ержан Залилов прошел взвешивание перед боем
Казахстанский боксер Ержан Залилов (5−0−1, 2 КО) прошел процедуру взвешивания перед боем, сообщает Казахстанская федерация профессионального бокса.
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Соперником Залилова станет Генри Мельдонадо (20−5, 14 КО) из Никарагуа. Оба боксера уложились в лимит второго легчайшего веса.
Напомним, по времени Астаны бой состоится завтра в испанском Бильбао.
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