Давид Лемье и Кертис Стивенс прошли взвешивание перед боем

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Так, во время официальной церемонии взвешивания Лемье показал на весах 159 фунтов. 28-летний канадец, который обычно с трудом укладывается в рамки среднего дивизиона, весил так мало в последний раз в апреле 2011-го, когда в седьмом раунде проиграл техническим нокаутом Марко Антонио Рубио.

Стивенс же, которому только исполнилось 32 года, весил 158 фунтов, что немного больше, чем в его последнем бою.