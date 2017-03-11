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https://sport.mail.ru/news/boxing/29039657/
11 марта 2017, 11:06 | Бокс | Vesti.kz

Давид Лемье и Кертис Стивенс прошли взвешивание перед боем

Канадский боксер Давид Лемье показал самый низкий вес за шесть лет накануне боя против Кертиса Стивенса, сообщает boxingscene.com.

Канадец уже давно не весил так мало. Увеличить
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Так, во время официальной церемонии взвешивания Лемье показал на весах 159 фунтов. 28-летний канадец, который обычно с трудом укладывается в рамки среднего дивизиона, весил так мало в последний раз в апреле 2011-го, когда в седьмом раунде проиграл техническим нокаутом Марко Антонио Рубио.

Стивенс же, которому только исполнилось 32 года, весил 158 фунтов, что немного больше, чем в его последнем бою.

Напомним, поединок боксеров состоится завтра в Нью-Йорке.
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