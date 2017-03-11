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11 марта 2017, 1:29 | Бокс | ТАСС

Российский боксер Власов нокаутировал венгра Лоди

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Российский боксер-профессионал Максим Власов выиграл у венгра Тамаша Лоди. 10-раундовый рейтинговый поединок весовой категории до 90,71 кг, прошедший в испанском Бенидорме, завершился победой россиянина техническим нокаутом во втором раунде.

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Власов зажал соперника в углу ринга и отправил на настил. Венгерский боксер сумел встать за положенные 10 секунд, но оказался не готов к продолжению, и судья остановил поединок.

В послужном списке 30-летнего Власова теперь 38 побед (21 — нокаутом), два поражения. Ранее он победил таких известных боксеров, как украинец Исмаил Силлах и соотечественник Рахим Чахкиев. Теперь промоутеры Власова намерены провести переговоры о поединке за звание претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Власов занимает 7-е место в рейтинге Всемирной боксерской организации (WBO), 9-е — Международной боксерской федерации (IBF), 10-е — WBA и 13-е — Всемирного боксерского совета (WBC).

В активе 27-летнего Лоди, который также боксировал с Чахкиевым и проиграл по очкам, теперь 18 побед (15 — нокаутом), 9 поражений, 2 ничьи.
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Экс-чемпион Европы среди любителей боксер Чеботарев выиграл второй бой в профессионалах

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Бывший чемпион Европы среди любителей российский боксер Артем Чеботарев выиграл второй бой на профессиональном ринге. В шестираундовом рейтинговом поединке весовой категории до 76,2 кг в испанском Бенидорме он победил венгра Кристиана Санту техническим нокаутом в первом раунде.
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