Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/29039154/
11 марта 2017, 1:22 | Бокс | ТАСС

Экс-чемпион Европы среди любителей боксер Чеботарев выиграл второй бой в профессионалах

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Бывший чемпион Европы среди любителей российский боксер Артем Чеботарев выиграл второй бой на профессиональном ринге. В шестираундовом рейтинговом поединке весовой категории до 76,2 кг в испанском Бенидорме он победил венгра Кристиана Санту техническим нокаутом в первом раунде.

Россиянин в первом раунде четырежды отправлял соперника на настил ринга, после четвертого падения судья остановил поединок.

Первоначально соперником Чеботарева должен был стать Агоу Ашон из Ганы, но он не сумел получить визу и был заменен на Санту.

28-летний Чеботарев является бронзовым призером чемпионата мира 2013 года и чемпионом Европы 2010 года, также четыре раза выигрывал первенство России. Выступал на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, где проиграл в первом раунде азербайджанцу Камрану Шахсуварлы, после чего принял решение перейти в профессионалы. Дебютировал в январе этого года, выиграв у венгра Норберта Секереша нокаутом во втором раунде. Теперь в его послужном списке две победы (две — нокаутом), ни одного поражения.

Чеботарев также является депутатом городской думы Саратова.

В активе 33-летнего Санты теперь 15 побед (10 — нокаутом), девять поражений и две ничьи.

Первое поражение

В другом поединке чемпион Европы 1999 года среди юниоров, бывший боксер любительской сборной России Денис Царюк потерпел первое поражение на профессиональном ринге. В шестираундовом бою весовой категории до 79,38 кг он проиграл испанцу Хулио Акосте техническим нокаутом в первом раунде.

Россиянин уже на первых секундах оказался на настиле, сумел встать за положенные 10 секунд, но был не готов к продолжению поединка, и судья остановил бой. В послужном списке Царюка, который в прошлом бою завоевал «временный» титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской федерации (WBF), теперь 12 побед (10 — нокаутом), одно поражение, Акосты — шесть побед (три — нокаутом), четыре поражения и одна ничья.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Поветкин исключен из рейтинга EBU до завершения расследования по остарину

Поветкин исключен из рейтинга EBU до завершения расследования по остарину

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин исключен из рейтинга Европейского боксерского совета (EBU) до завершения расследования по подозрению в употреблении допинга. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе EBU.
Еще 7 новостей  Все новости
10 марта

"Локомотив" сравнял счет в серии 1/4 финала плей-офф КХЛ с ЦСКА

УЕФА выделил €1 млн на поддержку футбола в Крыму

Cовет ФИФА остается без России: Мутко не примет участия в выборах