Экс-чемпион Европы среди любителей боксер Чеботарев выиграл второй бой в профессионалах

Россиянин в первом раунде четырежды отправлял соперника на настил ринга, после четвертого падения судья остановил поединок.

Первоначально соперником Чеботарева должен был стать Агоу Ашон из Ганы, но он не сумел получить визу и был заменен на Санту.

28-летний Чеботарев является бронзовым призером чемпионата мира 2013 года и чемпионом Европы 2010 года, также четыре раза выигрывал первенство России. Выступал на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, где проиграл в первом раунде азербайджанцу Камрану Шахсуварлы, после чего принял решение перейти в профессионалы. Дебютировал в январе этого года, выиграв у венгра Норберта Секереша нокаутом во втором раунде. Теперь в его послужном списке две победы (две — нокаутом), ни одного поражения.

Чеботарев также является депутатом городской думы Саратова.

В активе 33-летнего Санты теперь 15 побед (10 — нокаутом), девять поражений и две ничьи.

Первое поражение

В другом поединке чемпион Европы 1999 года среди юниоров, бывший боксер любительской сборной России Денис Царюк потерпел первое поражение на профессиональном ринге. В шестираундовом бою весовой категории до 79,38 кг он проиграл испанцу Хулио Акосте техническим нокаутом в первом раунде.

Россиянин уже на первых секундах оказался на настиле, сумел встать за положенные 10 секунд, но был не готов к продолжению поединка, и судья остановил бой. В послужном списке Царюка, который в прошлом бою завоевал «временный» титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской федерации (WBF), теперь 12 побед (10 — нокаутом), одно поражение, Акосты — шесть побед (три — нокаутом), четыре поражения и одна ничья.