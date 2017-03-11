Экс-чемпион Европы среди любителей боксер Чеботарев выиграл второй бой в профессионалах
МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Бывший чемпион Европы среди любителей российский боксер Артем Чеботарев выиграл второй бой на профессиональном ринге. В шестираундовом рейтинговом поединке весовой категории до 76,2 кг в испанском Бенидорме он победил венгра Кристиана Санту техническим нокаутом в первом раунде.
Россиянин в первом раунде четырежды отправлял соперника на настил ринга, после четвертого падения судья остановил поединок.
Первоначально соперником Чеботарева должен был стать Агоу Ашон из Ганы, но он не сумел получить визу и был заменен на Санту.
28-летний Чеботарев является бронзовым призером чемпионата мира 2013 года и чемпионом Европы 2010 года, также четыре раза выигрывал первенство России. Выступал на Олимпийских играх 2016 года в
Чеботарев также является депутатом городской думы Саратова.
В активе 33-летнего Санты теперь 15 побед (10 — нокаутом), девять поражений и две ничьи.
Первое поражение
В другом поединке чемпион Европы 1999 года среди юниоров, бывший боксер любительской сборной России Денис Царюк потерпел первое поражение на профессиональном ринге. В шестираундовом бою весовой категории до 79,38 кг он проиграл испанцу Хулио Акосте техническим нокаутом в первом раунде.
Россиянин уже на первых секундах оказался на настиле, сумел встать за положенные 10 секунд, но был не готов к продолжению поединка, и судья остановил бой. В послужном списке Царюка, который в прошлом бою завоевал «временный» титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской федерации (WBF), теперь 12 побед (10 — нокаутом), одно поражение, Акосты — шесть побед (три — нокаутом), четыре поражения и одна ничья.
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