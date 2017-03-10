Поветкин исключен из рейтинга EBU до завершения расследования по остарину
МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин исключен из рейтинга Европейского боксерского совета (EBU) до завершения расследования по подозрению в употреблении допинга. Об этом ТАСС сообщили в
пресс-службе EBU.
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«На данный момент Поветкин находится вне рейтинга EBU, поскольку в отношении него ведется расследование», — сказал собеседник агентства.
Ранее Всемирный боксерский совет (WBC) отстранил 37-летнего Поветкина от поединков под эгидой организации на неопределенный срок, а также оштрафовал его на $250 тысяч. Решение связано с положительной
WBC рассмотрит возможность снятия отстранения, если результаты тестов, взятые в рамках индивидуального протокола Ассоциации по добровольному тестированию на допинг, будут отрицательными. Также WBC даст россиянину возможность представить дополнительные доказательства относительно результатов его
Поветкин является олимпийским чемпионом 2004 года. В профессионалах он стал выступать в 2005 году, с тех пор проведя 32 боя (31 победа, одно поражение).
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