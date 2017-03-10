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https://sport.mail.ru/news/boxing/29037719/
10 марта 2017, 21:03 | Бокс | Чемпионат.com

Фьюри вернулся к тренировкам

Экс-чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри (25−0, 18 КО), похоже, всерьёз вознамерился вернуться в ринг.

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Сегодня скандальный боксёр на своей страничке в «Твиттере» выложил фото с пробежки, сопроводив её несколькими характерными твитами.

«Только что вернулся с прекрасной пробежки, вернуться здорово. Я начал с чистого листа, отпустив прошлое и сконцентрировавшись на будущем. Если я смогу побить депрессию, то потом я смогу побить любого. Самый сложный бой в моей жизни», — завершил Фьюри.

Ранее Тайсон заявил, что хотел бы вернуться в ринг в мае, однако проблема с проваленными допинг-тестами и прочими нарушениями может помешать ему это сделать.
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