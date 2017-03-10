Фьюри вернулся к тренировкам

Сегодня скандальный боксёр на своей страничке в «Твиттере» выложил фото с пробежки, сопроводив её несколькими характерными твитами.



«Только что вернулся с прекрасной пробежки, вернуться здорово. Я начал с чистого листа, отпустив прошлое и сконцентрировавшись на будущем. Если я смогу побить депрессию, то потом я смогу побить любого. Самый сложный бой в моей жизни», — завершил Фьюри.



Ранее Тайсон заявил, что хотел бы вернуться в ринг в мае, однако проблема с проваленными допинг-тестами и прочими нарушениями может помешать ему это сделать.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Just finished a lovely run, great to be back,???? <a href="https://t.co/1pup3f8TJy">pic.twitter.com/1pup3f8TJy</a></p>— TYSON2FASTFURY (@Tyson_Fury) <a href="https://twitter.com/Tyson_Fury/status/840164980154593281">10 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>