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10 марта 2017, 20:23 | Бокс | ТАСС

Российский боксер Ковалев сохранил вторую позицию в рейтинге WBC

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Россиянин Сергей Ковалев сохранил вторую позицию в рейтинге Всемирного боксерского совета (WBC) за март. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе WBC.

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Ковалев сохранил вторую позицию в рейтинге полутяжелого веса, где чемпионским поясом владеет канадец Адонис Стивенсон. Ранее президент WBC Маурисио Сулейман заявлял о том, что Ковалев может бороться за титул организации. На шестом месте рейтинга находится еще один россиянин Артур Бетербиев.

Ковалев в настоящий момент ведет переговоры о реванше с американцем Андре Уордом за титулы Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF). Поединок предположительно может пройти в 17 июня.

На счету Ковалева 30 побед (26 — нокаутом), одно поражение и одна ничья.
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