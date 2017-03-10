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https://sport.mail.ru/news/boxing/29037261/
10 марта 2017, 20:04 | Бокс | ТАСС

Мэйуэзер усилит меры безопасности на мероприятии в России после поджога машины в Англии

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Мероприятие со знаменитым боксером Флойдом Мэйуэзером-младшим в Жуковке пройдет при беспрецедентных мерах безопасности после случая с поджогом автомобиля спортсмена в Англии. Об этом ТАСС сообщили организаторы мероприятия.

На прошлой неделе во время тура по Англии неизвестные подожгли автомобиль Мэйуэзера в Бирмингеме. Никто из членов команды спортсмена не пострадал.

«Флойд получил визу. Мероприятие будет закрытым, во время него будут предприняты беспрецедентные меры безопасности. Безопасность будет усилена после случая с поджогом автомобиля Флойда в Бирмингеме», — сообщил собеседник агентства.

Мэйуэзер 15 марта посетит Жуковку, где проведет мастер-класс и пресс-конференцию. Мероприятие будет ограничено для посещения.

Ранее один из самых богатых спортсменов мира заявил, что собирается инвестировать в развитие бокса в России, в частности построить несколько боксерских залов.
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