Мэйуэзер усилит меры безопасности на мероприятии в России после поджога машины в Англии

На прошлой неделе во время тура по Англии неизвестные подожгли автомобиль Мэйуэзера в Бирмингеме. Никто из членов команды спортсмена не пострадал.

«Флойд получил визу. Мероприятие будет закрытым, во время него будут предприняты беспрецедентные меры безопасности. Безопасность будет усилена после случая с поджогом автомобиля Флойда в Бирмингеме», — сообщил собеседник агентства.

Мэйуэзер 15 марта посетит Жуковку, где проведет мастер-класс и пресс-конференцию. Мероприятие будет ограничено для посещения.

Ранее один из самых богатых спортсменов мира заявил, что собирается инвестировать в развитие бокса в России, в частности построить несколько боксерских залов.