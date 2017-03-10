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10 марта 2017, 19:54 | Бокс | Чемпионат.com

В профессиональном боксе может появиться турнир формата Лиги чемпионов

Профессиональный бокс уже в ближайшее время может претерпеть серьёзные изменения в своём формате. По сообщениям немецких СМИ, в план реорганизации структуры профессионального бокса входит создание нового турнира — Суперсерии Лиги чемпионов.

Профессиональный бокс уже в ближайшее время может претерпеть серьёзные изменения в своём формате. По сообщениям немецких СМИ в план реорганизации структуры профессионального бокса входит создание нового турнира — <span class=error>Суперсерии</span> Лиги чемпионов. Увеличить
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«Призовой фонд турнира будет составлять $ 50 млн. Кроме материального стимула у участников будет также возможность выиграть приз имени Мухаммеда Али.

Согласно идее, лучшие бойцы в своих категориях будут сражаться друг с другом по олимпийской системе. Ежегодно Лига чемпионов будет проводиться в двух весовых категориях, с участием восьми боксёров в каждой из них.

Состав участников будет определять специальное жюри в кооперации с ведущими боксёрскими организациями мира. Дату первого турнира, а также весовые категории, которые будут включены в его программу назовут в июне на специальном гала-шоу», — сообщает немецкое издание Focus.
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