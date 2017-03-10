Боксер Коробов планирует вернуться на ринг в апреле-мае

Ранее стало известно, что Коробов расторг контракт с промоутерской компанией Top Rank.

«Планирую бой на апрель-май. Пока не буду разглашать детали. Ждем боя Головкин — Джейкобс», — сказал Коробов.

Всего в активе россиянина, который был претендентом на титул чемпиона мира Всемирной боксерской организации (WBO), 27 побед (14 нокаутом) и одно поражение.