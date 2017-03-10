Боксер Коробов планирует вернуться на ринг в апреле-мае
МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Известный российский боксер Матвей Коробов планирует провести следующий поединок в апреле или мае. Об этом он сообщил ТАСС.
Ранее стало известно, что Коробов расторг контракт с промоутерской компанией Top Rank.
«Планирую бой на
Всего в активе россиянина, который был претендентом на титул чемпиона мира Всемирной боксерской организации (WBO), 27 побед (14 нокаутом) и одно поражение.
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