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https://sport.mail.ru/news/boxing/29036272/
10 марта 2017, 18:37 | Бокс | ТАСС

Боксер Коробов планирует вернуться на ринг в апреле-мае

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Известный российский боксер Матвей Коробов планирует провести следующий поединок в апреле или мае. Об этом он сообщил ТАСС.

Ранее стало известно, что Коробов расторг контракт с промоутерской компанией Top Rank.

«Планирую бой на апрель-май. Пока не буду разглашать детали. Ждем боя Головкин — Джейкобс», — сказал Коробов.

Всего в активе россиянина, который был претендентом на титул чемпиона мира Всемирной боксерской организации (WBO), 27 побед (14 нокаутом) и одно поражение.
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