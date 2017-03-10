Следующий бой Шариповой отложен из-за травмы

«Как вы знаете, мы собирались провести следующий бой уже 1 апреля. Но полученная Фирузой перед предыдущим поединком травма внесла свои коррективы в наши планы. Естественно Фирузе необходимо время на восстановление, потому что мы не можем больше так рисковать ее здоровьем. После боя Фируза прошла углубленный медицинский осмотр в Клинике спортивной медицины в Лужниках, где она наблюдается на постоянной основе. К счастью, врачи не выявили серьезной угрозы ее здоровью, никаких операций не потребовалось. Но нам рекомендовали провести 21 день без контактной работы, то есть без спаррингов. А без этого невозможна полноценная подготовка к бою. Поэтому следующий бой она проведет не ранее 22 апреля. Будем рассматривать варианты ориентировочно на эту дату. В данный момент она проходит реабилитацию в Клинике спортивной медицины и параллельно тренируется для поддержания формы. К спаррингам мы перейдем только после полного восстановления. Так что в следующем бою увидите Фирузу еще более сильной и подготовленной», — отметил Сергей Завилейский.

Напомним, в предыдущем поединке 4 марта в Балашихе Фируза Шарипова единогласным решением победила хозяйку ринга Юлию Чернобородову. На этот бой казахстанка вышла со сломанным носом. В ближайших планах команды Шариповой — титульный поединок.