СМИ объяснили, почему Мэйвезеру не стоит драться с Головкиным

— Бой Головкин — Мэйвезер в 154 фунтах… Что ж, если вы действительно хотите видеть этот поединок, то вы должны немедленно прекратить называть себя фанатами бокса. Мэйвезер начал карьеру в 130 фунтах — первый титул он выиграл в этом же весе в 1996 году — да-да, еще в прошлом веке — и выступал в нем до 2001 года. Потом он выигрывал титулы в легком и первом полусреднем и полусреднем весе, дрался с Де ла Хойей, Котто и Канело в 154 фунтах, но он даже не дотягивал до лимита, весив 150−151 фунт. Головкин же начал свою карьеру в 2006-м в 160 фунтах и с тех пор остается самым устрашающим бойцом в этом весе и доминирует в дивизионе. Так почему вы хотите видеть бой полусредневеса с натуральным большим и сильным средневесом? Максимальный вес Мэйвезера — 152 фунта. Головкин может спуститься в 154, но ко дню боя все равно наберет больше 160 — разве это честно? Есть и другие бойцы, с которыми Мэйвезер может провести свой 50-й бой: победитель пары Турман — Гарсия, Хан — Пакьяо, Брук — Спенс. Не стоит так рисковать, — считает Риксон.