Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/29030107/
10 марта 2017, 13:11 | Бокс | Sports.kz

СМИ объяснили, почему Мэйвезеру не стоит драться с Головкиным

Журналист TheGamblingTimes.com Тим Риксон прокомментировал возможный бой казахстанца Геннадия Головкина (36−0, 33 КО) с американцем Флойдом Мэйвезером-младшим (49−0, 26 КО), сообщает Sports.kz.

 — Бой Головкин — Мэйвезер в 154 фунтах… Что ж, если вы действительно хотите видеть этот поединок, то вы должны немедленно прекратить называть себя фанатами бокса. Мэйвезер начал карьеру в 130 фунтах — первый титул он выиграл в этом же весе в 1996 году — да-да, еще в прошлом веке — и выступал в нем до 2001 года. Потом он выигрывал титулы в легком и первом полусреднем и полусреднем весе, дрался с Де ла Хойей, Котто и Канело в 154 фунтах, но он даже не дотягивал до лимита, весив 150−151 фунт. Головкин же начал свою карьеру в 2006-м в 160 фунтах и с тех пор остается самым устрашающим бойцом в этом весе и доминирует в дивизионе. Так почему вы хотите видеть бой полусредневеса с натуральным большим и сильным средневесом? Максимальный вес Мэйвезера — 152 фунта. Головкин может спуститься в 154, но ко дню боя все равно наберет больше 160 — разве это честно? Есть и другие бойцы, с которыми Мэйвезер может провести свой 50-й бой: победитель пары Турман — Гарсия, Хан — Пакьяо, Брук — Спенс. Не стоит так рисковать, — считает Риксон.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
09 марта

Шейн Мозли: «Головкин не ведет себя как голливудская звезда - он живет не в особняке, а в зале, и постоянно тренируется»

Геннадий Головкин: «Возможно, у Джейкобса немного больше силы, чем у меня»

Абель Санчес: «Головкин в нокдауне? Мы никогда не думали об этом»