СМИ объяснили, почему Мэйвезеру не стоит драться с Головкиным
Журналист TheGamblingTimes.com Тим Риксон прокомментировал возможный бой казахстанца Геннадия Головкина (36−0, 33 КО) с американцем Флойдом
Мэйвезером-младшим (49−0, 26 КО), сообщает Sports.kz.
— Бой Головкин — Мэйвезер в 154 фунтах… Что ж, если вы действительно хотите видеть этот поединок, то вы должны немедленно прекратить называть себя фанатами бокса. Мэйвезер начал карьеру в 130 фунтах — первый титул он выиграл в этом же весе в 1996 году —
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