Головкин оценил сложность предстоящего боя с Джейкобсом

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Слова 34-летнего боксера приводит Fightnews.com.

«Это будет самый серьезный тест в моей жизни. Он — очень хороший боец, возможно, даже более сильный, чем я. Тем не менее, я отлично потренировался и готов к встрече на ринге», — сказал Головкин.

Уроженец Караганды также рассказал о своем ударе. «Конечно я чувствую, что в моих ударах есть сила. Это очень важное чувство. Сила ударов — это результат упорных тренировок, но чтобы победить одной силы мало. Не менее важен тайминг и чувство дистанции», — сказал боксер.