Головкин оценил сложность предстоящего боя с Джейкобсом
Казахстанский боксер, чемпион мира в среднем весе по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) Геннадий Головкин поделился ожиданиями от предстоящего боя с обладателем титула WBA Regular, американцем Дэниелом Джейкобсом.
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Слова 34-летнего боксера приводит Fightnews.com.
«Это будет самый серьезный тест в моей жизни. Он — очень хороший боец, возможно, даже более сильный, чем я. Тем не менее, я отлично потренировался и готов к встрече на ринге», — сказал Головкин.
Уроженец Караганды также рассказал о своем ударе. «Конечно я чувствую, что в моих ударах есть сила. Это очень важное чувство. Сила ударов — это результат упорных тренировок, но чтобы победить одной силы мало. Не менее важен тайминг и чувство дистанции», — сказал боксер.
Поединок Головкина и Джейкбоса пройдет 18 марта на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в
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