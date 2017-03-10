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10 марта 2017, 0:40 | Бокс | Sports.kz

СМИ рассказали о первом приезде Головкина в Big Bear

Журналистка Ragingbabe.com Мишель Росадо вспомнила о том, как казахстанский боксер Геннадий Головкин (36−0, 33 КО) впервые объявился в тренировочном лагере Big Bear (Калифорния), сообщает Sports.kz.

Журналистка Ragingbabe.com <span class=error>Мишель</span> <span class=error>Росадо</span> вспомнила о том как казахстанский боксер Геннадий <span class=error>Головкин</span> (36−0 33 КО) впервые объявился в тренировочном лагере Big <span class=error>Bear</span> (Калифорния) сообщает Sports.kz. Увеличить
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«GGG тренировался в Big Bear на протяжении семи лет. Впервые он приехал туда лишь с одной сумкой и без сопровождения. Это правда», — пишет в твиттере Росадо.

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