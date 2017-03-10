СМИ рассказали о первом приезде Головкина в Big Bear

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«GGG тренировался в Big Bear на протяжении семи лет. Впервые он приехал туда лишь с одной сумкой и без сопровождения. Это правда», — пишет в твиттере Росадо.