СМИ рассказали о первом приезде Головкина в Big Bear
Журналистка Ragingbabe.com Мишель Росадо вспомнила о том, как казахстанский боксер Геннадий Головкин (36−0, 33 КО) впервые объявился в тренировочном лагере Big Bear (Калифорния), сообщает Sports.kz.
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«GGG тренировался в Big Bear на протяжении семи лет. Впервые он приехал туда лишь с одной сумкой и без сопровождения. Это правда», — пишет в твиттере Росадо.
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