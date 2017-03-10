Дэниел Джейкобс рассказал, как он победил рак

«Да, это произошло в 2012 году, тогда я начал понимать, что мое тело реагирует не так как я хотел бы, — заявил Джейкобс в интервью радио SB Nation — Тогда я пошел к доктору и мне сказали, что у меня костный рак и что требуется немедленная операция. Мой доктор заявил, что моей карьере в боксе пришел конец и я никогда не вернусь. Но я решил стать первым чемпионом, который победил рак. Это было долгое и интересное путешествие, но я благодарен, что это осталось позади.

Лежа на больничной койке, я просто не мог принять то, что я завершу карьеру, как меня заверяли врачи. Я верил, что вернусь, у меня была мотивация и я использовал ее как топливо, чтобы в один день выйти снова на ринг".

Джейкобс также рассказал, какие чувства он испытывал, когда впервые пришел в зал после 18-ти месяцев борьбы с раком.

«Я помню как меня поставили против молодого парня, он весил 62 кг, мой вес был 101 кг. В один момент этот парень ударил меня боковым ударом, и он показался мне одним из самых разрушительных ударов в моей жизни. Все это меня мотивировало, и я очень горд собой, что смог преодолеть все эти преграды. Даже не могу поверить, что это моя жизнь.

У меня нет страха ни перед кем, я не боюсь бросать себе вызов. Рак — был самым сильным противником в моей жизни, и я смог победить его. Не подумайте, что я считаю себя неуязвимым, я верю в свои силы".