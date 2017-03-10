Паркер: Джошуа не нокаутирует Кличко
Чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBO Джозеф Паркер (22−0, 18 КО) дал прогноз на грядущий мегафайт между чемпионом мира по версии IBF Энтони Джошуа (18−0, 18 КО) и
экс-чемпионом мира Владимиром Кличко (64−4, 53 КО).
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Джошуа — молодой парень, с большой мощью, и он настроен одержать победу над Кличко. В то же время Владимир очень опытен, он доминировал в нашем весе много лет. Думаю, шансы равны, собираюсь смотреть этот бой.
Многие считают, что Джошуа выиграет нокаутом, но я думаю, что у Кличко достаточно опыта, чтобы избежать этого, посмотрим. В любом случае будет очень интересно», — приводит слова Паркера BoxingScene.
Бой между Энтони Джошуа и Владимиром Кличко состоится 29 апреля в Лондоне. На кону будут стоять пояса чемпиона мира по версиям WBA-Super/IBF/IBO.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter