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https://sport.mail.ru/news/boxing/29025445/
10 марта 2017, 0:25 | Бокс | Чемпионат.com

Паркер: Джошуа не нокаутирует Кличко

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBO Джозеф Паркер (22−0, 18 КО) дал прогноз на грядущий мегафайт между чемпионом мира по версии IBF Энтони Джошуа (18−0, 18 КО) и экс-чемпионом мира Владимиром Кличко (64−4, 53 КО).

Чемпион мира в <span class=error>супертяжёлом</span> весе по версии WBO Джозеф <span class=error>Паркер</span> (22−0 18 КО) дал прогноз на грядущий <span class=error>мегафайт</span> между чемпионом мира по версии IBF <span class=error>Энтони</span> <span class=error>Джошуа</span> (18−0 18 КО) и <nobr>экс-чемпионом</nobr> мира Владимиром <span class=error>Кличко</span> (64−4 53 КО). Увеличить
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«Джошуа — молодой парень, с большой мощью, и он настроен одержать победу над Кличко. В то же время Владимир очень опытен, он доминировал в нашем весе много лет. Думаю, шансы равны, собираюсь смотреть этот бой.

Многие считают, что Джошуа выиграет нокаутом, но я думаю, что у Кличко достаточно опыта, чтобы избежать этого, посмотрим. В любом случае будет очень интересно», — приводит слова Паркера BoxingScene.

Бой между Энтони Джошуа и Владимиром Кличко состоится 29 апреля в Лондоне. На кону будут стоять пояса чемпиона мира по версиям WBA-Super/IBF/IBO.
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