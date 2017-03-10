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https://sport.mail.ru/news/boxing/29025304/
10 марта 2017, 0:06 | Бокс | Sports.kz

Головкин рассказал о силе своих ударов

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (36−0, 33 КО) во время телефонной конференции с журналистами поделился мыслями о силе своих ударов, сообщает Sports.kz со ссылкой на Boxingnews24.com.

Казахстанский боксер Геннадий <span class=error>Головкин</span> (36−0 33 КО) во время телефонной конференции с журналистами поделился мыслями о силе своих ударов сообщает Sports.kz со ссылкой на Boxingnews24.com. Увеличить
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— Конечно, я осознаю, что у меня есть сила, и это важно для меня. Я ощущаю мощь своих ударов. Это всё благодаря тяжелой работе и тренировкам. Иногда я чувствую, что бью сильнее, чем любой из моих соперников. Но здесь речь не только о силе ударов: очень важны тайминг и дистанция, — сказал Головкин.

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