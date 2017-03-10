Головкин рассказал о силе своих ударов

— Конечно, я осознаю, что у меня есть сила, и это важно для меня. Я ощущаю мощь своих ударов. Это всё благодаря тяжелой работе и тренировкам. Иногда я чувствую, что бью сильнее, чем любой из моих соперников. Но здесь речь не только о силе ударов: очень важны тайминг и дистанция, — сказал Головкин.