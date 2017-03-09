Де ла Хойе грозит лишение свободы на срок до шести месяцев
Генеральный директор промоутерской компании Golden Boy Promotions Оскар де ла Хойя может сесть в тюрьму.
Как сообщает TMZ Sports, бывшему
В ночь на 25 января полицейские задержали Оскара, находившегося за рулём автомобиля Land Rover,
Впрочем, де ла Хойя, вероятно, признает свою вину и согласится на выплату штрафа, а также посещение специальных курсов о вреде алкоголя и встреч анонимных алкоголиков.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter