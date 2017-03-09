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https://sport.mail.ru/news/boxing/29025222/
9 марта 2017, 23:54 | Бокс | Чемпионат.com

Де ла Хойе грозит лишение свободы на срок до шести месяцев

Генеральный директор промоутерской компании Golden Boy Promotions Оскар де ла Хойя может сесть в тюрьму.

Как сообщает TMZ Sports, бывшему боксёру-профессионалу предъявлены официальные обвинения в управлении транспортным средством в нетрезвом состоянии.

В ночь на 25 января полицейские задержали Оскара, находившегося за рулём автомобиля Land Rover, из-за превышения скорости. Его заподозрили в том, что он был пьян. Ему грозит серьёзное наказание — до шести месяцев лишения свободы.

Впрочем, де ла Хойя, вероятно, признает свою вину и согласится на выплату штрафа, а также посещение специальных курсов о вреде алкоголя и встреч анонимных алкоголиков.
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