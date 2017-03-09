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https://sport.mail.ru/news/boxing/29025091/
9 марта 2017, 23:26 | Бокс | PROСПОРТ - Казахстан

Том Леффлер: Джейкобс может свергнуть Головкина с трона

По мнению американского промоутера Тома Леффлера, поединок Геннадия Головкина и Дэниэла Джейкобса интересен для поклонников бокса присутствием в нем интриги.

По мнению американского промоутера Тома <span class=error>Леффлера</span> поединок Геннадия <span class=error>Головкина</span> и <span class=error>Дэниэла</span> Джейкобса интересен для поклонников бокса присутствием в нем интриги. Увеличить
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«Дэниэл Джейкобс — крупный средневес с большой силой удара. Если Джейкобс сможет нанести точный удар по Головкину или любому другому средневесу, то сделает ему больно. Посмотрите на то, что было в бою с Питером Куиллином, который на тот момент был непобежденным чемпионом мира. Дэнни “убрал” его за один раунд, это было впечатляюще. Люди хотят, чтобы кто-то проверил подбородок Головкина, посмотреть, кто станет тем, кто свергнет его с трона, и этот бой — как раз из того разряда», — заявил Леффлер в интервью шоу The Fight Guys на радио SB Nation.

Напомним, что поединок Головкина против Джейкобса пройдет утром 19 марта по астанинскому времени.

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