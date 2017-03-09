Том Леффлер: Джейкобс может свергнуть Головкина с трона
По мнению американского промоутера Тома Леффлера, поединок Геннадия Головкина и Дэниэла Джейкобса интересен для поклонников бокса присутствием в нем интриги.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Дэниэл Джейкобс — крупный средневес с большой силой удара. Если Джейкобс сможет нанести точный удар по Головкину или любому другому средневесу, то сделает ему больно. Посмотрите на то, что было в бою с Питером Куиллином, который на тот момент был непобежденным чемпионом мира. Дэнни “убрал” его за один раунд, это было впечатляюще. Люди хотят, чтобы
Напомним, что поединок Головкина против Джейкобса пройдет утром 19 марта по астанинскому времени.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter