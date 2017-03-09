Том Леффлер: Джейкобс может свергнуть Головкина с трона

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Дэниэл Джейкобс — крупный средневес с большой силой удара. Если Джейкобс сможет нанести точный удар по Головкину или любому другому средневесу, то сделает ему больно. Посмотрите на то, что было в бою с Питером Куиллином, который на тот момент был непобежденным чемпионом мира. Дэнни “убрал” его за один раунд, это было впечатляюще. Люди хотят, чтобы кто-то проверил подбородок Головкина, посмотреть, кто станет тем, кто свергнет его с трона, и этот бой — как раз из того разряда», — заявил Леффлер в интервью шоу The Fight Guys на радио SB Nation.

Напомним, что поединок Головкина против Джейкобса пройдет утром 19 марта по астанинскому времени.