Рой Джонс-младший: У Чавеса неплохие шансы против Альвареса
По мнению бывшего чемпиона мира в четырех весовых категориях Роя
Джонса-младшего, у Хулио Сезара Чавеса-младшего есть неплохие шансы победить Сауля Альвареса. Поединок пройдет 6 мая в Лас-Вегасе, штат Невада.
«Вы не можете сбрасывать Чавеса со счетов, учитывая то, как строилась его карьера. Он был парнем, который просто начал заниматься боксом, и никто из нас не давал ему много шансов
На мой взгляд, Чавес находится в беспроигрышной ситуации.
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