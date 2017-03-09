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https://sport.mail.ru/news/boxing/29024821/
9 марта 2017, 22:46 | Бокс | PROСПОРТ - Казахстан

Рой Джонс-младший: У Чавеса неплохие шансы против Альвареса

По мнению бывшего чемпиона мира в четырех весовых категориях Роя Джонса-младшего, у Хулио Сезара Чавеса-младшего есть неплохие шансы победить Сауля Альвареса. Поединок пройдет 6 мая в Лас-Вегасе, штат Невада.

«Вы не можете сбрасывать Чавеса со счетов, учитывая то, как строилась его карьера. Он был парнем, который просто начал заниматься боксом, и никто из нас не давал ему много шансов из-за того, что у него не было никакого опыта выступлений на любительском ринге. И то, что он вышел на этот уровень без какого-либо опыта в любителях, является подвигом.

На мой взгляд, Чавес находится в беспроигрышной ситуации. Во-первых, он уже находится в выигрышной ситуации, согласившись драться с Альваресом без любительского опыта. Во-вторых, он не будет проигравшим в случае поражения, потому что его вес доходил до 190 фунтов, а теперь ему нужно опуститься ниже 168, а это в любом случае нелегко. Но ему нужно дать шанс из-за его преимущества в габаритах. Если он не будет слишком обезвожен, то извлечет из этого выгоду. Но, думаю, он справится. Полагаю, это будет отличный бой, и думаю, что него действительно хорошие шансы на победу», — приводит слова Джонса-младшего BoxingScene.
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