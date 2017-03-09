Промоутер Головкина прокомментировал возможный бой с Чарло
Промоутер казахстанского боксера Геннадия Головкина (36−0, 33 КО) Том Леффлер в телефонном общении с журналистами рассказал о потенциальном бое с американцем Джермаллом Чарло (24−0, 18 КО), если тот захочет подняться в 160 фунтов, сообщает Sports.kz со ссылкой на Boxingnews24.com.
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— Возможен ли бой с Чарло в будущем? В будущем возможен бой с любым
Ранее сам Джермалл заявил, что не боится Головкина и готов драться с ним, однако его тренер Ронни Шилдс, комментируя потенциальный бой, отметил, что не хотел бы выставлять Чарло против GGG прямо сейчас.
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