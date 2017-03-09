Промоутер Головкина прокомментировал возможный бой с Чарло

— Возможен ли бой с Чарло в будущем? В будущем возможен бой с любым топ-средневесом. Было бы здорово видеть Чарло в 160 фунтах — это добавило бы еще одного отличного бойца дивизиону. Если 18 марта все сложится успешно, мы рассмотрим вариант с лучшим боем, — сказал Леффлер.



Ранее сам Джермалл заявил, что не боится Головкина и готов драться с ним, однако его тренер Ронни Шилдс, комментируя потенциальный бой, отметил, что не хотел бы выставлять Чарло против GGG прямо сейчас.