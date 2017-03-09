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https://sport.mail.ru/news/boxing/29024802/
9 марта 2017, 22:36 | Бокс | Sports.kz

Промоутер Головкина прокомментировал возможный бой с Чарло

Промоутер казахстанского боксера Геннадия Головкина (36−0, 33 КО) Том Леффлер в телефонном общении с журналистами рассказал о потенциальном бое с американцем Джермаллом Чарло (24−0, 18 КО), если тот захочет подняться в 160 фунтов, сообщает Sports.kz со ссылкой на Boxingnews24.com.

Промоутер казахстанского боксера Геннадия <span class=error>Головкина</span> (36−0 33 КО) Том <span class=error>Леффлер</span> в телефонном общении с журналистами рассказал о потенциальном бое с американцем <span class=error>Джермаллом</span> <span class=error>Чарло</span> (24−0 18 КО) если тот захочет подняться в 160 фунтов сообщает Sports.kz со ссылкой на Boxingnews24.com. Увеличить
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— Возможен ли бой с Чарло в будущем? В будущем возможен бой с любым топ-средневесом. Было бы здорово видеть Чарло в 160 фунтах — это добавило бы еще одного отличного бойца дивизиону. Если 18 марта все сложится успешно, мы рассмотрим вариант с лучшим боем, — сказал Леффлер.

Ранее сам Джермалл заявил, что не боится Головкина и готов драться с ним, однако его тренер Ронни Шилдс, комментируя потенциальный бой, отметил, что не хотел бы выставлять Чарло против GGG прямо сейчас.

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