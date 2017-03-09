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9 марта 2017, 22:07 | Бокс | Sports.kz

Джейкобс собирается отправить Головкина в «милосердный нокаут»

Тренер американского боксера Дэниэла Джейкобса (32−1, 29 КО) Андре Розье в интервью Boxingnewsonline.net рассказал о предстоящем бое с казахстанцем Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО), сообщает Sports.kz.

Тренер американского боксера <span class=error>Дэниэла</span> Джейкобса (32−1 29 КО) <span class=error>Андре</span> <span class=error>Розье</span> в интервью Boxingnews<span class=stop>online</span>.net рассказал о предстоящем бое с <span class=error>казахстанцем</span> Геннадием <span class=error>Головкиным</span> (36−0 33 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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— Головкину следует беспокоиться насчет силы Джейкобса. У них примерно одинаковый процент нокаутов, но Дэнни намного быстрее и лучше в плане работы ног. Нокдаун? Мы не думаем о том, что будет, когда Головкин начнет бить, хотя, конечно, это может случиться. Но это не проблема. Мы собираемся бить Головкина снова и снова, избегая его ответов. Мой прогноз на бой? Мы победим решением судей. Если мы нанесем Головкину достаточно повреждений, то будет, как говорит Вирджил Хантер, «милосердный нокаут» — это когда боец настолько побит, что судьи вынуждены остановить бой. Мы уверены, что победим, — сказал Розье.

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