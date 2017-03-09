Джейкобс собирается отправить Головкина в «милосердный нокаут»

— Головкину следует беспокоиться насчет силы Джейкобса. У них примерно одинаковый процент нокаутов, но Дэнни намного быстрее и лучше в плане работы ног. Нокдаун? Мы не думаем о том, что будет, когда Головкин начнет бить, хотя, конечно, это может случиться. Но это не проблема. Мы собираемся бить Головкина снова и снова, избегая его ответов. Мой прогноз на бой? Мы победим решением судей. Если мы нанесем Головкину достаточно повреждений, то будет, как говорит Вирджил Хантер, «милосердный нокаут» — это когда боец настолько побит, что судьи вынуждены остановить бой. Мы уверены, что победим, — сказал Розье.