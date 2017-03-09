Боксер Флойд Мэйуэзер-младший проведет тренировку и мастер-класс в Жуковке 15 марта

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«Флойд 15 марта проведет тренировку, мастер-класс и пресс-конференцию в “Академии бокса Флойда Мэйуэзера” в Жуковке. Количество зрителей и участников мероприятия будет ограниченным, об условиях его посещения будет сообщено дополнительно», — сообщил собеседник агентства.

Знаменитый боксер уже прилетал в Москву ранее, сообщив о своем желании развивать бизнес в России. В частности, спортсмен планирует открыть несколько боксерских клубов по всей стране, первым из которых стал зал в Жуковке. В свой последний визит 4 декабря 2015 года Мэйуэзер провел самую масштабную тренировку в истории, которую посетило около 900 человек. Данный рекорд был зафиксирован в Книге рекордов Гиннесса.

Осенью 2015 года Мэйуэзер заявил о завершении карьеры после победы над соотечественником Андре Берто. В послужном списке 40-летнего боксера 49 побед (26 нокаутом), ни одного поражения. Он становился чемпионом мира в пяти весовых категориях. Американец также является бронзовым призером Олимпийских игр 1996 года.

Мэйуэзер за свою карьеру неоднократно признавался самым богатым спортсменом по версии Forbes.