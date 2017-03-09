Боксер Флойд Мэйуэзер-младший проведет тренировку и мастер-класс в Жуковке 15 марта
МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Знаменитый американский боксер Флойд
Мэйуэзер-младший проведет тренировку и мастер-класс в Жуковке 15 марта. Об этом ТАСС сообщили организаторы мероприятия.
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«Флойд 15 марта проведет тренировку,
Знаменитый боксер уже прилетал в Москву ранее, сообщив о своем желании развивать бизнес в России. В частности, спортсмен планирует открыть несколько боксерских клубов по всей стране, первым из которых стал зал в Жуковке. В свой последний визит 4 декабря 2015 года Мэйуэзер провел самую масштабную тренировку в истории, которую посетило около 900 человек. Данный рекорд был зафиксирован в Книге рекордов Гиннесса.
Осенью 2015 года Мэйуэзер заявил о завершении карьеры после победы над соотечественником Андре Берто. В послужном списке 40-летнего боксера 49 побед (26 нокаутом), ни одного поражения. Он становился чемпионом мира в пяти весовых категориях. Американец также является бронзовым призером Олимпийских игр 1996 года.
Мэйуэзер за свою карьеру неоднократно признавался самым богатым спортсменом по версии Forbes.
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