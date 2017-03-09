Гамбоа хочет боя с Ломаченко
Экс-чемпион мира в полулёгком весе Юриоркис Гамбоа (25−1, 17 КО) хочет боя с чемпионом мира во втором полулёгком весе Василием Ломаченко (7−1, 5 КО).
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Об этом сообщил промоутер кубинца — Эрик Гомес.
«Мы рады, что подписали такого бойца, как Гамбоа. Он был не очень активен в последние годы, мы его вернём на уровень. У него есть всё, чтобы быть элитным бойцом: скорость, мощь. Он может конкурировать с кем угодно, мы его загрузим боями.
Один из тех, с кем я хочу организовать бой, — Ломаченко. Он часто говорить, что никто не хочет с ним биться, так вот, этого хотим мы, никаких проблем. Арум, позвони нам», — цитирует Гомеса BoxingScene.
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