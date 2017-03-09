Сколько зарабатывает Геннадий Головкин?

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За четыре последних года казахстанский суперпанчер более чем в 10 раз увеличил свой доход. В январе 2013 года за поединок против Габриэля Росадо GGG получил 350 тысяч долларов. 3,5 года спустя его гонорар в бою против британца Келла Брука составил уже 4 млн долларов — весьма солидная сумма по боксерским меркам. Плюс в апреле 2016-го Головкин в бою с Уэйдом получил чек в размере 2 млн — всего 6 млн долларов. И это третье место среди боксеров в прошлом году.

Самым зарабатывающим боксером в 2016-м году стал Мэнни Пакьяо — за два боя он получил около 24 млн долларов. На втором месте пресловутый Сауль «Канело» Альварес, заработавший 6,5 млн долларов также за два боя.

Конечно, это трудно сравнить с цифрами самого кассового поединка в истории бокса, который состоялся в 2015 году. Тогда Мэнни Пакьяо и Флойд Мейвезер на двоих заработали около полумиллиарда долларов! В активе Мейвезера — 300 млн, а у Пакьяо — около 180. Впрочем, точных данных нет и цифры варьируются на десятки миллионов.

Можно с уверенностью сказать, что 4 млн долларов Геннадия, полученные им в бою с Бруком — не потолок. В бою с тем же Альваресом он может смело рассчитывать на сумму как минимум в 20−25 млн. Стоит отметить, что ранее команда Канело уже предлагала GGG гарантированный гонорар в размере 15 млн долларов (весь остальной заработок компания Golden Boy Promoutions Оскара Де Ла Хойи хотела оставить себе), но Головкин справедливо отказался от такого грабежа.

В предстоящем бою против Дэниэла Джейкобса карагандинец должен заработать от 3 до 5 млн долларов.

За четыре последних года казахстанский суперпанчер более чем в 10 раз увеличил свой доход. В январе 2013 года за поединок против Габриэля Росадо GGG получил 350 тысяч долларов. 3,5 года спустя его гонорар в бою против британца Келла Брука составил уже 4 млн долларов — весьма солидная сумма по боксерским меркам. Плюс в апреле 2016-го Головкин в бою с Уэйдом получил чек в размере 2 млн — всего 6 млн долларов. И это третье место среди боксеров в прошлом году.

Самым зарабатывающим боксером в 2016-м году стал Мэнни Пакьяо — за два боя он получил около 24 млн долларов. На втором месте пресловутый Сауль «Канело» Альварес, заработавший 6,5 млн долларов также за два боя.

Конечно, это трудно сравнить с цифрами самого кассового поединка в истории бокса, который состоялся в 2015 году. Тогда Мэнни Пакьяо и Флойд Мейвезер на двоих заработали около полумиллиарда долларов! В активе Мейвезера — 300 млн, а у Пакьяо — около 180. Впрочем, точных данных нет и цифры варьируются на десятки миллионов.

Можно с уверенностью сказать, что 4 млн долларов Геннадия, полученные им в бою с Бруком — не потолок. В бою с тем же Альваресом он может смело рассчитывать на сумму как минимум в 20−25 млн. Стоит отметить, что ранее команда Канело уже предлагала GGG гарантированный гонорар в размере 15 млн долларов (весь остальной заработок компания Golden Boy Promoutions Оскара Де Ла Хойи хотела оставить себе), но Головкин справедливо отказался от такого грабежа.

В предстоящем бою против Дэниэла Джейкобса карагандинец должен заработать от 3 до 5 млн долларов.