Абель Санчес: Головкин в нокдауне? Мы никогда не думали об этом
Казахстанский боксер Геннадий Головкин (36−0, 33 КО) и его тренер Абель Санчес приняли участие в телефонной конференции с журналистами в преддверии боя с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32−1, 29 КО), сообщает Sports.kz.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Журналист CBS Sports Брайан Кэмпбелл попросил Санчеса рассказать о силе своего подопечного.
— За сорок лет у меня не было боксера, который бил бы так же сильно, как Геннадий, — сказал Санчес.
Затем Кэмпбелл спросил, какова была бы их реакция, если бы GGG оказался в нокдауне.
— Я не знаю, — ответил Головкин.
— Мы никогда не думали об этом, — добавил Санчес.
Напомним, бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter