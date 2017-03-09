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https://sport.mail.ru/news/boxing/29024306/
9 марта 2017, 21:24 | Бокс | Sports.kz

Абель Санчес: Головкин в нокдауне? Мы никогда не думали об этом

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (36−0, 33 КО) и его тренер Абель Санчес приняли участие в телефонной конференции с журналистами в преддверии боя с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32−1, 29 КО), сообщает Sports.kz.

Казахстанский боксер Геннадий <span class=error>Головкин</span> (36−0 33 КО) и его тренер <span class=error>Абель</span> <span class=error>Санчес</span> приняли участие в телефонной конференции с журналистами в преддверии боя с американцем <span class=error>Дэниэлом</span> Джейкобсом (32−1 29 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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Журналист CBS Sports Брайан Кэмпбелл попросил Санчеса рассказать о силе своего подопечного.

— За сорок лет у меня не было боксера, который бил бы так же сильно, как Геннадий, — сказал Санчес.

Затем Кэмпбелл спросил, какова была бы их реакция, если бы GGG оказался в нокдауне.

— Я не знаю, — ответил Головкин.

— Мы никогда не думали об этом, — добавил Санчес.

Напомним, бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.

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