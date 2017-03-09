Абель Санчес: Головкин в нокдауне? Мы никогда не думали об этом

Журналист CBS Sports Брайан Кэмпбелл попросил Санчеса рассказать о силе своего подопечного.



— За сорок лет у меня не было боксера, который бил бы так же сильно, как Геннадий, — сказал Санчес.



Затем Кэмпбелл спросил, какова была бы их реакция, если бы GGG оказался в нокдауне.



— Я не знаю, — ответил Головкин.



— Мы никогда не думали об этом, — добавил Санчес.



Напомним, бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.