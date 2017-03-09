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За девять дней до боя Vesti.kz запускают обратный отсчет. Каждый день мы будем вас знакомить с последними новостями о поединке Головкин — Джейкобс в специальном дайджесте.

1. Головкин, как обычно, очень уважительно отзывается о сопернике. В последнем интервью Геннадий назвал Джейкобса самым опасным соперником в карьере и рассказал, на что делает акцент в тренировочном лагере.

2. Бой Головкин — Джейкобс будет либо великолепным, либо скучным — категорично считает тренер GGG Абель Санчес.

3. Успел Санчес и ответить на критику о защите Головкина — темой, которую подняли почти все после боя с Келлом Бруком.

4. Российский боксер Матвей Коробов (27−1−0, 14 КО) вспомнил, как он побеждал Джейкобса по любителям. «Давайте посмотрим, что он может сделать против GGG» — написал он в своем фейсбуке. Интересно, что Коробов готов встретиться с Головкиным.

5. Экс-чемпион мира в трех весовых категориях американец Шейн Мозли, который спарринговал с Головкиным, выразил мнение о его предстоящем бое. Он верит, что у его соотечественника будет шанс — шанс панчера.

6. Ждет боя Головкин — Джейкобс и мексиканец Хильберто Рамирес (34−0, 24 КО). Чемпион WBO во втором среднем весе уверен, что GGG нокаутирует американца, и надеется, что после этого поднимется в его категорию и встретиться с ним.

Цифра дня.

300 казахстанцев поедут на бой Головкин — Джейкобс по специальным туристическим путевкам. Не учтены в этом списке другие наши соотечественники, которые доберутся до Нью-Йорка другими путями — среди них бронзовый призер Олимпиады-2004 Серик Елеуов, который является другом GGG.

Фраза дня.

«Головкин — фаворит в этом противостоянии. Я думаю, он победит, но Джейкобс сможет нанести ему определенный урон. Учитывая, что бойцы такого типа, как Головкин, обычно долго не сохраняются. С каждым боем число ударов, принимаемых им, будет возрастать. Все это скажется в будущем на боксере и ему будет сложнее поддерживать свой уровень. Однако запас прочности у Головкина хороший, думаю, сейчас он — на пике формы» (комментатор и журналист Армандо Мендоза).