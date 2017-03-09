«Он говорит о бое с Канело в сентябре, но если он попробует провести поединок с Сондерсом, это испортит все планы. Нам нужно достаточно времени для продвижения большого боя. Нужно работать с медиа, нужно устраивать телешоу.



Наша цель — устроить бой Головкин — Альварес. Но если Головкин будет драться с кем-то в июне, это может как минимум сдвинуть сроки боя с Альваресом», — цитирует Гомеса The Ring.