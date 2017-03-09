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9 марта 2017, 20:29 | Бокс | PROСПОРТ - Казахстан

Эрик Гомес: Наша цель — устроить бой Головкин — Альварес

Как заявил управляющий промоутерской компанией Golden Boy Эрик Гомес, планы Геннадия Головкина сразиться с Билли Джо Сондерсом в июне могут помешать его бою с Саулем Альваресом в сентябре.

Как заявил управляющий промоутерской компанией Golden Boy <span class=error>Эрик</span> <span class=error>Гомес</span> планы Геннадия <span class=error>Головкина</span> сразиться с Билли Джо Сондерсом в июне могут помешать его бою с <span class=error>Саулем</span> Альваресом в сентябре. Увеличить
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«Он говорит о бое с Канело в сентябре, но если он попробует провести поединок с Сондерсом, это испортит все планы. Нам нужно достаточно времени для продвижения большого боя. Нужно работать с медиа, нужно устраивать телешоу.

Наша цель — устроить бой Головкин — Альварес. Но если Головкин будет драться с кем-то в июне, это может как минимум сдвинуть сроки боя с Альваресом», — цитирует Гомеса The Ring.

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