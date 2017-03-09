Эрик Гомес: Наша цель — устроить бой Головкин — Альварес
Как заявил управляющий промоутерской компанией Golden Boy Эрик Гомес, планы Геннадия Головкина сразиться с Билли Джо Сондерсом в июне могут помешать его бою с Саулем Альваресом в сентябре.
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«Он говорит о бое с Канело в сентябре, но если он попробует провести поединок с Сондерсом, это испортит все планы. Нам нужно достаточно времени для продвижения большого боя. Нужно работать с медиа, нужно устраивать телешоу.
Наша цель — устроить бой Головкин — Альварес. Но если Головкин будет драться с
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