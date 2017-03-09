Журналист: Такие боксеры, как Головкин, обычно долго не сохраняются. Все это скажется в будущем

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«Противостояние Головкина и Дэниэла Джейкобса будет интересным. Это неплохая оппозиция для казахстанца. В поединке с Келлом Бруком все смогли увидеть, что Головкин может испытывать определенные трудности.

Несомненно, GGG фаворит в этом противостоянии, и я думаю, он победит. Тем не менее, Джейкобс сможет нанести ему определенный урон. Учитывая, что бойцы такого типа, как Головкин, обычно долго не сохраняются. С каждым боем, число ударов принимаемых им будет возрастать. Все это скажется в будущем на боксере и ему будет сложнее поддерживать свой уровень. Однако запас прочности у Головкина хороший, думаю, сейчас он — на пике формы. Поэтому мне лично хотелось бы, чтобы бой с «Канело» состоялся как можно скорее, — отметил Мендоза.

Ранее президент промоутерской компании Golden Boy Promotions Эрик Гомес, представляющей интересы Альвареса, заявил, что они оптимистично настроены на проведение боя с Головкиным. Тем не менее, он выразил опасения по поводу того, что планы казахстанца, который планирует провести поединок 10 июня, могут помешать организовать бой «Канело» и GGG.

Добавим, что Головкин в преддверии поединка с Джейкобсом, заявил, что команда «Канело» не горит желанием делать бой в этом году. Глава другой промоутерской компании Top Rank Боб Арум также считает, что Golden Boy Promotions не рискнет выставить Альвареса против Головкина, так как велика вероятность поражения мексиканца, который является их главной звездой.