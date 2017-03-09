Джошуа готовится к поединку с Кличко с тренером по физподготовке Рейнольдсом
Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе, британский боксер Энтони Джошуа, которому вскоре предстоит встретиться в ринге с Владимиром Кличко, продолжает подготовку к поединку в своем тренировочном лагере, сообщает Братство Кличко.
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Одним из специалистов, которые контролируют работу Энтони, является Джейми Рейнольдс — английский тренер по физподготовке, который специализируется на развитии скоростных качеств.
Как сообщал УНИАН, поединок Кличко — Джошуа состоится на лондонском стадионе «Уэмбли». «Вживую» за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании.
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