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https://sport.mail.ru/news/boxing/29017912/
9 марта 2017, 14:05 | Бокс | Sports.kz

Головкин: Возможно, у Джейкобса немного больше силы, чем у меня

Обладатель титулов чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA/WBC/IBF/IBO Геннадий Головкин не отрицает, что его будущий оппонент Дэниэл Джейкобс даже превосходит его по определенном параметрам, сообщает Sports.kz.

«Не знаю, будет ли в нашем бою нокаут. Это бокс. Джейкобс очень хороший боксер и, возможно, имеет немного больше силы, чем я. Для меня он один из самых опасных соперников. Он очень хорош в ринге. Он хороший боксер, у него классная техника. Я уважаю его, он отличный парень», — цитирует Головкина Boxingnews24.com.

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