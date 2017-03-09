Головкин: Возможно, у Джейкобса немного больше силы, чем у меня
Обладатель титулов чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA/WBC/IBF/IBO Геннадий Головкин не отрицает, что его будущий оппонент Дэниэл Джейкобс даже превосходит его по определенном параметрам, сообщает Sports.kz.
«Не знаю, будет ли в нашем бою нокаут. Это бокс. Джейкобс очень хороший боксер и, возможно, имеет немного больше силы, чем я. Для меня он один из самых опасных соперников. Он очень хорош в ринге. Он хороший боксер, у него классная техника. Я уважаю его, он отличный парень», — цитирует Головкина Boxingnews24.com.
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