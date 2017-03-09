Головкин: Возможно, у Джейкобса немного больше силы, чем у меня

«Не знаю, будет ли в нашем бою нокаут. Это бокс. Джейкобс очень хороший боксер и, возможно, имеет немного больше силы, чем я. Для меня он один из самых опасных соперников. Он очень хорош в ринге. Он хороший боксер, у него классная техника. Я уважаю его, он отличный парень», — цитирует Головкина Boxingnews24.com.