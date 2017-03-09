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9 марта 2017, 14:09 | Бокс | Sports.kz

Майкл Конлан: Головкин — серийный убийца в ринге

Бронзовый призер Олимпиады-2016 в Рио ирландец Майкл Конлан сделал свой прогноз на бой Геннадия Головкина и Дэниэла Джейкобса, а также сказал, чем казахстанский панчер напоминает ему легендарного Майка Тайсона, сообщает Sports.kz.

Бронзовый призер Олимпиады-2016 в Рио ирландец Майкл <span class=error>Конлан</span> сделал свой прогноз на бой Геннадия <span class=error>Головкина</span> и <span class=error>Дэниэла</span> Джейкобса а также сказал чем казахстанский <span class=error>панчер</span> напоминает ему легендарного Майка <span class=error>Тайсона</span> сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Головкин действительно мой любимый боец. Я надеюсь впервые с ним встретиться 18 марта. Сейчас он просто машина-убийца. Первый джеб, который он нанесет Джейкобсу, покажет, как пойдет бой. Если Джейкобс хорошо с этим справится, то мы можем увидеть совсем другой поединок. Но я ожидаю, что как только Головкин его ударит… я бы не хотел оказаться на месте Джейкобса. Но я 100% приеду посмотреть. Думаю, будет нокаут в пределах пятого раунда. Похож ли Головкин на Тайсона? Да, они оба пугают людей. GGG — как серийный убийца в ринге, реально страшный парень (смеется)», — сказал Конлан в интервью Fino Boxing.

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