«Головкин действительно мой любимый боец. Я надеюсь впервые с ним встретиться 18 марта. Сейчас он просто машина-убийца. Первый джеб, который он нанесет Джейкобсу, покажет, как пойдет бой. Если Джейкобс хорошо с этим справится, то мы можем увидеть совсем другой поединок. Но я ожидаю, что как только Головкин его ударит… я бы не хотел оказаться на месте Джейкобса. Но я 100% приеду посмотреть. Думаю, будет нокаут в пределах пятого раунда. Похож ли Головкин на Тайсона? Да, они оба пугают людей. GGG — как серийный убийца в ринге, реально страшный парень (смеется)», — сказал Конлан в интервью Fino Boxing.