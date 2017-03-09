Майкл Конлан: Головкин — серийный убийца в ринге
Бронзовый призер Олимпиады-2016 в Рио ирландец Майкл Конлан сделал свой прогноз на бой Геннадия Головкина и Дэниэла Джейкобса, а также сказал, чем казахстанский панчер напоминает ему легендарного Майка Тайсона, сообщает Sports.kz.
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Видимо, что-то случилось...
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«Головкин действительно мой любимый боец. Я надеюсь впервые с ним встретиться 18 марта. Сейчас он просто
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