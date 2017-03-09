Тайсон Фьюри: Готов сразиться с Уайлдером или Белью

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Я готов дать шанс отобрать у меня титул журнала The Ring двум ребятам. Тони Белью или Деонтей Уайлдер, если кто-то из вас хочет этого, то дайте мне знать», — написал Фьюри в своем твиттере.