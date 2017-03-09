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9 марта 2017, 1:02 | Бокс | Советский спорт

Тайсон Фьюри: Готов сразиться с Уайлдером или Белью

Экс-чемпион мира в тяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что он готов поставить на кон свой пояс по версии журнала The Ring.

<nobr>Экс-чемпион</nobr> мира в тяжелом весе <span class=error>Тайсон</span> <span class=error>Фьюри</span> заявил что он готов поставить на кон свой пояс по версии журнала The <span class=error>Ring</span>. Увеличить
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«Я готов дать шанс отобрать у меня титул журнала The Ring двум ребятам. Тони Белью или Деонтей Уайлдер, если кто-то из вас хочет этого, то дайте мне знать», — написал Фьюри в своем твиттере.

Напомним, что в ноябре 2015 года Тайсон Фьюри победил Владимира Кличко и стал чемпионом мира по версиям IBF, WBO и WBA. Позднее он лишился чемпионства из-за отказа проводить обязательную защиту, а затем был отстранен от соревнований за нарушение антидопинговых правил.
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