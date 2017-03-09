Тайсон Фьюри: Готов сразиться с Уайлдером или Белью
Экс-чемпион мира в тяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что он готов поставить на кон свой пояс по версии журнала The Ring.
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«Я готов дать шанс отобрать у меня титул журнала The Ring двум ребятам. Тони Белью или Деонтей Уайлдер, если
Напомним, что в ноябре 2015 года Тайсон Фьюри победил Владимира Кличко и стал чемпионом мира по версиям IBF, WBO и WBA. Позднее он лишился чемпионства
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