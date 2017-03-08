— Головкин и Джейкобс — два лучших средневеса. Это большое событие, когда на ринге встречаются два боксера, у которых на двоих 35 нокаутов подряд в последних боях. Два больших панчера, друг против друга, лицом к лицу — это будет супербой! Этот бой определит действительно лучшего, потому что на кону все наши пояса — поединок не предусматривает реванша, — сказал Леффлер.



Бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.