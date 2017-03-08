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https://sport.mail.ru/news/boxing/29010860/
8 марта 2017, 21:30 | Бокс | Sports.kz

Том Леффлер: Бой Головкин — Джейкобс определит действительно лучшего

Промоутер казахстанского боксера Геннадия Головкина (36−0, 33 КО) Том Леффлер прокомментировал HBO предстоящий бой с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32−1, 29 КО), сообщает Sports.kz.

— Головкин и Джейкобс — два лучших средневеса. Это большое событие, когда на ринге встречаются два боксера, у которых на двоих 35 нокаутов подряд в последних боях. Два больших панчера, друг против друга, лицом к лицу — это будет супербой! Этот бой определит действительно лучшего, потому что на кону все наши пояса — поединок не предусматривает реванша, — сказал Леффлер.

Бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.

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Букмекеры вновь понизили шансы Дэниэла Джейкобса на победу в бою с Геннадием Головкиным

Букмекеры вновь понизили шансы Дэниэла Джейкобса на победу в бою с Геннадием Головкиным

18 марта 2017 года чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA, IBF и IBO казахстанец Геннадий Головкин (36−0, 33 КО) проведет 37-й бой в профессиональной карьере, передает корреспондент Vesti.kz.
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