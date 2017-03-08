Британский телеканал подсмотрел тренировку Кличко в Киеве

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«В общем, работа Кличко ориентирована на мобильность туловища, уклонение вправо, влево, используя работу ног. Он работает над защитой», — анализирует работу Кличко Джонни Нельсон.

«На заднем плане у Кличко расположен экран с поединками Джошуа и Владимир наблюдает за ним. Кличко знает, что ему нужна будет скорость, хорошая подвижность и отклонение от ударов по внешней линии.

Кличко все анализирует, он сосредотачивается на каждой детали. Ему нравится роль аутсайдера. Он знает, что встретит молодого соперника, из которого он когда-то сам создавал будущую звезду, — добавляет Джонни Нельсон.

Как сообщал УНИАН, поединок Кличко — Джошуа состоится 29 апреля на лондонском стадионе «Уэмбли». «Вживую» за боем, на кону в котором будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей. Это рекорд посещаемости в послевоенной истории бокса Великобритании.

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