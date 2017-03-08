Леффлер ожидает аншлага на вечере бокса Головкин — Джейкобс
Промоутер Том Леффлер признался, что ждет «селл-аута» на вечере бокса 18 марта, главным событием которого станет чемпионский бой между Геннадием Головкиным и Дэниэлом Джейкобсом, сообщает Sports.kz.
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В прошлую субботу встреча Кита Турмана и Дэнни Гарсии в бруклинском «Barclays Center» собрала 16,533 человек. Этот показатель стал рекордом арены. Ожидается, что событие в «Мэдисон Сквер Гарден» 18 марта может показать цифры посещаемости от 19 до 20 тысяч человек, несмотря на то, что в продаже еще осталась часть билетов. Кроме того, может произойти редкое явление, когда приезжий боксер имеет столь же многочисленную поддержку, что и местный файтер.
«Это просто знак того, что когда у вас есть правильный поединок — будет и отклик фанатов. Последний раз Геннадий распродал “Гарден” в поединке с Давидом Лемье, но мы ожидаем еще большего количества людей
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