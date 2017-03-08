В прошлую субботу встреча Кита Турмана и Дэнни Гарсии в бруклинском «Barclays Center» собрала 16,533 человек. Этот показатель стал рекордом арены. Ожидается, что событие в «Мэдисон Сквер Гарден» 18 марта может показать цифры посещаемости от 19 до 20 тысяч человек, несмотря на то, что в продаже еще осталась часть билетов. Кроме того, может произойти редкое явление, когда приезжий боксер имеет столь же многочисленную поддержку, что и местный файтер.

«Это просто знак того, что когда у вас есть правильный поединок — будет и отклик фанатов. Последний раз Геннадий распродал “Гарден” в поединке с Давидом Лемье, но мы ожидаем еще большего количества людей из-за требований публики. К началу недели боя, это будет горячий поединок, о котором все говорят. Мы имеем огромное уважение к Дэниэлу Джейкобсу. Он является самым большим испытанием для Геннадия. Он самый большой панчер. У него великолепная скорость рук, физически он крупнее Головкина, и это определенно будет потрясающее противостояние», — сказал Леффлер в интервью NYpost.com.