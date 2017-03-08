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https://sport.mail.ru/news/boxing/29007722/
8 марта 2017, 12:33 | Бокс | ТАСС

СМИ: Бой между боксерами Пакьяо и Ханом не состоится

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Поединок между чемпионом мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 66,68 кг филиппинцем Мэнни Пакьяо и британцем Амиром Ханом не состоится. Об этом сообщил промоутер Пакьяо Боб Арум, слова которого приводит Би-би-си.

Ранее оба спортсмена на своих страницах в социальной сети Twitter написали что поединок должен состояться 23 апреля. Увеличить
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Ранее оба спортсмена на своих страницах в социальной сети Twitter написали, что поединок должен состояться 23 апреля, однако позднее он был перенесен на 20 мая. Бой должен был пройти в ОАЭ.

«Хан не будет следующим соперником Пакьяо, — сказал Арум. — Мы говорим о другом бое с иным соперником».

Также промоутер отметил, что следующий поединок Пакьяо может состояться в июле.

В прошлом году Пакьяо был избран в парламент Филиппин, после чего спортсмен принял решение возобновить карьеру. Предыдущий бой он провел 6 ноября с американцем Джесси Варгасом, одержав победу по очкам единогласным решением судей и завоевав пояс по версии WBO. Пакьяо провел на профессиональном ринге 67 боев, в которых одержал 59 побед (38 — нокаутом), потерпел шесть поражений и два поединка свел вничью.

Хан имеет в активе 35 поединков, в которых он одержал 31 победу (19 — нокаутом) и потерпел четыре поражения. Он является серебряным призером Олимпийских игр 2004 года в Афинах.
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