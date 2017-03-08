Мэйуэзер-старший считает, что его сыну не стоит проводить бой с Макгрегором

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Ранее 40-летний боксер сообщил, что в ближайшее время подпишет контракт на бой с Макгрегором.

«Когда приходит определенный возраст, вам необходимо с этим считаться, — сказал Мэйуэзер-старший. — Я думаю, ему уже не надо рисковать. Вы не можете знать, что Макгрегор сделает, он может выбросить локоть, ударить коленом. Я не думаю, что Флойду нужно это сейчас».

На счету 28-летнего ирландца 23 поединка в смешанных единоборствах, 20 побед (17 нокаутом) и три поражения. Первый титул чемпиона UFC он завоевал в 2015 году. За бой с Нейтом Диасом 20 августа прошлого года ирландец получил рекордный гонорар в истории организации — около $3 млн.

Мэйуэзер, который является самым высокооплачиваемым боксером всех времен, одержал на профессиональном ринге 49 побед (26 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения. Он становился чемпионом мира в пяти весовых категориях, американец также является бронзовым призером Олимпийских игр — 1996. За бой с филиппинцем Мэнни Пакьяо, который состоялся 2 мая 2015 года, Мэйуэзер заработал рекордный гонорар в истории бокса — $210 млн. В сентябре 2015 года американец завершил карьеру, но сейчас готов ее возобновить ради поединка с Макгрегором.