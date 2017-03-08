Президент BUI: Фьюри не имеет лицензии Боксерского союза Ирландии

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В среду Фьюри в своем Twitter сообщил, что будет боксировать под лицензией BUI после возобновления карьеры. Планируется, что поединок британца пройдет 13 мая.

«Все это слухи, которые не имеют под собой ничего. У Фьюри нет лицензии Боксерского союза Ирландии, поэтому он не может боксировать под эгидой нашей организации», — сообщил Кристи.

Ранее генеральный секретарь Британского совета по контролю за боксом Роберт Смит отметил, что боксер, объявивший о желании вернуться на ринг в мае, должен урегулировать многочисленные вопросы. По его словам, Фьюри был дисквалифицирован и лишен британской боксерской лицензии, в том числе за употребление наркотиков.