Промоутер Усика: Хотелось бы, чтобы Александр нокаутировал Майкла Хантера

8 апреля Усику в бою с Хантером предстоит провести защиту титула WBO в первом тяжёлом весе. Поединок будет проходить на арене 8 апреля на арене MGM National Harbor в Оксон Хилл (штат Мэриленд, США).



«Я с ним (Хантером) в парах не стоял, на ринг не выходил. Одно знаю: парень — олимпиец, то есть опыт на любительском ринге имеет колоссальный. И это даёт о себе знать и в профессиональной карьере. Ну и, конечно же, он имеет огромную мотивацию — забрать у Усика пояс чемпиона мира.



Я — лицо заинтересованное (улыбается). Поэтому хотелось бы увидеть победу Усика нокаутом. Мы делаем всё для результата. Но будет он или не будет — только время покажет», — цитирует Красюка «Комсомольская правда в Украине».