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https://sport.mail.ru/news/boxing/29007612/
8 марта 2017, 12:14 | Бокс | Чемпионат.com

Промоутер Усика: Хотелось бы, чтобы Александр нокаутировал Майкла Хантера

Генеральный директор промоутерской компании K2 Promotions Ukraine Александр Красюк поделился ожиданиями от предстоящего поединка своего боксёра Александра Усика с американцем Майклом Хантером.

Генеральный директор промоутерской компании K2 Promotions Ukraine Александр <span class=error>Красюк</span> поделился ожиданиями от предстоящего поединка своего боксёра Александра Усика с американцем Майклом <span class=error>Хантером</span>. Увеличить
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8 апреля Усику в бою с Хантером предстоит провести защиту титула WBO в первом тяжёлом весе. Поединок будет проходить на арене 8 апреля на арене MGM National Harbor в Оксон Хилл (штат Мэриленд, США).

«Я с ним (Хантером) в парах не стоял, на ринг не выходил. Одно знаю: парень — олимпиец, то есть опыт на любительском ринге имеет колоссальный. И это даёт о себе знать и в профессиональной карьере. Ну и, конечно же, он имеет огромную мотивацию — забрать у Усика пояс чемпиона мира.

Я — лицо заинтересованное (улыбается). Поэтому хотелось бы увидеть победу Усика нокаутом. Мы делаем всё для результата. Но будет он или не будет — только время покажет», — цитирует Красюка «Комсомольская правда в Украине».

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