Геннадий Головкин: Я усердно работал каждый день последние два месяца
Чемпион мира в среднем весе по нескольким версиям Геннадий Головкин признался, что с нетерпением ожидает своего поединка с Дэниэлом Джейкобсом 18 марта, сообщает Sports.kz.
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Видимо, что-то случилось...
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«Я очень рад снова драться в “Мэдисон Сквер Гарден”. Это мой второй дом. Там великолепная атмосфера и прекрасные люди. Это лучшее место в мире. Дэниэл имеет много силы. Но он также великолепный боец. Я усердно работал каждый день последние два месяца. Это последний
Бой Головкина и Джейкобса пройдет в
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