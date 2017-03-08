Геннадий Головкин: Я усердно работал каждый день последние два месяца

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«Я очень рад снова драться в “Мэдисон Сквер Гарден”. Это мой второй дом. Там великолепная атмосфера и прекрасные люди. Это лучшее место в мире. Дэниэл имеет много силы. Но он также великолепный боец. Я усердно работал каждый день последние два месяца. Это последний уик-энд и я готов биться. Я с нетерпением жду этого боя», — передает слова Геннадия NYpost.com.