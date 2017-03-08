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https://sport.mail.ru/news/boxing/29007398/
8 марта 2017, 11:38 | Бокс | Sports.kz

Геннадий Головкин: Я усердно работал каждый день последние два месяца

Чемпион мира в среднем весе по нескольким версиям Геннадий Головкин признался, что с нетерпением ожидает своего поединка с Дэниэлом Джейкобсом 18 марта, сообщает Sports.kz.

Чемпион мира в среднем весе по нескольким версиям Геннадий <span class=error>Головкин</span> признался что с нетерпением ожидает своего поединка с <span class=error>Дэниэлом</span> Джейкобсом 18 марта сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Я очень рад снова драться в “Мэдисон Сквер Гарден”. Это мой второй дом. Там великолепная атмосфера и прекрасные люди. Это лучшее место в мире. Дэниэл имеет много силы. Но он также великолепный боец. Я усердно работал каждый день последние два месяца. Это последний уик-энд и я готов биться. Я с нетерпением жду этого боя», — передает слова Геннадия NYpost.com.

Бой Головкина и Джейкобса пройдет в Нью-Йорке 18 марта (19 марта в 08:00 по времени Астаны).

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