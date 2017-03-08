Боб Арум: Де Ла Хойя не рискнет выставить свою «дойную корову» против Головкина

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«Я не думаю, что Golden Boy Promotions согласятся на бой между «Канело» Альваресом и Геннадием Головкиным. Все это из-за возможного поражения Альвареса, который является их главной звездой. Я не думаю, что они выставят его против Головкина.

Если Чавес побьет «Канело», то это уничтожит все шансы на бой «Канело» — Головкин. Но при любом исходе не думаю, что такой бой состоится до конца этого года. Считаю, что Оскар Де Ла Хойя не станет рисковать своей дойной коровой, которую он доит долларами, в бою против Головкина. На мой взгляд, казахстанец будет явным фаворитом в этом бою, — цитирует слова Allboxing.ru со ссылкой на BoxingScene.com.