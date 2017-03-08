Боб Арум: Де Ла Хойя не рискнет выставить свою «дойную корову» против Головкина
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум считает, что его коллеги из Golden Boy Promotions не хотят организовывать поединок Альварес — Головкин, так как велики шансы поражения их боксера, после чего он перестанет им приносить те доходы, на которые они рассчитывают. Мексиканец Сауль «Канело» Альварес является главной звездой промоутерской компании Golden Boy, а на 6 мая у него намечен поединок против Хулио Сезара
Чавеса-младшего.
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Видимо, что-то случилось...
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«Я не думаю, что Golden Boy Promotions согласятся на бой между «Канело» Альваресом и Геннадием Головкиным. Все это
Если Чавес побьет «Канело», то это уничтожит все шансы на бой «Канело» — Головкин. Но при любом исходе не думаю, что такой бой состоится до конца этого года. Считаю, что Оскар Де Ла Хойя не станет рисковать своей дойной коровой, которую он доит долларами, в бою против Головкина. На мой взгляд, казахстанец будет явным фаворитом в этом бою, — цитирует слова Allboxing.ru со ссылкой на BoxingScene.com.
Между тем, Геннадий Головкин проведет бой против Дэниэла Джейкобса 18 марта на арене Madison Square Garden в
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