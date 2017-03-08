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https://sport.mail.ru/news/boxing/29007333/
8 марта 2017, 11:36 | Бокс | Vesti.kz

Боб Арум: Де Ла Хойя не рискнет выставить свою «дойную корову» против Головкина

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум считает, что его коллеги из Golden Boy Promotions не хотят организовывать поединок Альварес — Головкин, так как велики шансы поражения их боксера, после чего он перестанет им приносить те доходы, на которые они рассчитывают. Мексиканец Сауль «Канело» Альварес является главной звездой промоутерской компании Golden Boy, а на 6 мая у него намечен поединок против Хулио Сезара Чавеса-младшего.

Промоутер считает что казахстанский боксер значительно сильнее Сауля Альвареса. Увеличить
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«Я не думаю, что Golden Boy Promotions согласятся на бой между «Канело» Альваресом и Геннадием Головкиным. Все это из-за возможного поражения Альвареса, который является их главной звездой. Я не думаю, что они выставят его против Головкина.

Если Чавес побьет «Канело», то это уничтожит все шансы на бой «Канело» — Головкин. Но при любом исходе не думаю, что такой бой состоится до конца этого года. Считаю, что Оскар Де Ла Хойя не станет рисковать своей дойной коровой, которую он доит долларами, в бою против Головкина. На мой взгляд, казахстанец будет явным фаворитом в этом бою, — цитирует слова Allboxing.ru со ссылкой на BoxingScene.com.

Между тем, Геннадий Головкин проведет бой против Дэниэла Джейкобса 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. В США поединок будет транслироваться по системе платных трансляций (PPV) на телеканале HBO, а в нашей стране его покажет телеканал «Казахстан».

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