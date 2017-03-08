Шарибаев тренируется в преддверии титульного боя в США

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Добавим, в одном зале с Айдаром тренируются звезды мирового бокса Гильермо Ригондо, Глен Джонсон и один из лучших бойцов UFC (Ultimate Fighting Championship) Йоэль Ромеро.