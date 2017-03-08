Шарибаев тренируется в преддверии титульного боя в США
Известный казахстанский боксер Айдар Шарибаев проводит тренировочные сборы в Майами (штат Флорида, США). 17 марта в американском городе Тампа казахстанец проведет 8-раундовый рейтинговый бой в легком весе, после чего выйдет на титульный поединок.
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Добавим, в одном зале с Айдаром тренируются звезды мирового бокса Гильермо Ригондо, Глен Джонсон и один из лучших бойцов UFC (Ultimate Fighting Championship) Йоэль Ромеро.
Всего на счету 27-летнего Шарибаева 4 победы в 4-х поединках на
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