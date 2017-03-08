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https://sport.mail.ru/news/boxing/29007315/
8 марта 2017, 11:25 | Бокс | Sports.kz

Шарибаев тренируется в преддверии титульного боя в США

Известный казахстанский боксер Айдар Шарибаев проводит тренировочные сборы в Майами (штат Флорида, США). 17 марта в американском городе Тампа казахстанец проведет 8-раундовый рейтинговый бой в легком весе, после чего выйдет на титульный поединок.

Известный казахстанский боксер <span class=error>Айдар</span> <span class=error>Шарибаев</span> проводит тренировочные сборы в Майами (штат Флорида США). 17 марта в американском городе <span class=error>Тампа</span> <span class=error>казахстанец</span> проведет 8-<span class=error>раундовый</span> рейтинговый бой в легком весе после чего выйдет на титульный поединок. Увеличить
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Добавим, в одном зале с Айдаром тренируются звезды мирового бокса Гильермо Ригондо, Глен Джонсон и один из лучших бойцов UFC (Ultimate Fighting Championship) Йоэль Ромеро.

Всего на счету 27-летнего Шарибаева 4 победы в 4-х поединках на профи-ринге, 3 из которых он завершил досрочно.

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